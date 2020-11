Brexit: Michel Barnier appelé à reprendre les négociations commerciales de l’UE à Londres

Downing Street a exhorté aujourd’hui Michel Barnier à venir à Londres pour reprendre les négociations commerciales face à face sur le Brexit alors que le négociateur en chef de l’UE avait menacé de s’éloigner des discussions.

Les discussions de haut niveau entre M. Barnier et son homologue britannique Lord Frost ont été suspendues la semaine dernière après qu’un membre de l’équipe de l’UE ait été testé positif au coronavirus.

Les négociations se sont poursuivies à distance, mais on pensait que les pourparlers en personne reprendraient à Londres demain et dureraient au cours du week-end, alors que les deux parties tentent de conclure un accord.

Cependant, il y a des points d’interrogation majeurs sur la question de savoir si M. Barnier fera le voyage après avoir prétendu qu’il avait dit à Lord Frost plus tôt cette semaine qu’il ne serait pas utile de venir à moins que le numéro 10 ne soit prêt à faire un compromis sur les questions critiques.

M. Barnier aurait clairement indiqué qu’il quitterait les pourparlers si Downing Street refusait de bouger dans les prochaines 48 heures.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni souhaitait que les discussions en face à face reprennent, mais c’est maintenant à Bruxelles que cela se produise.

Le porte-parole a déclaré: “Nous voulons reprendre les négociations en face à face mais … c’est à l’UE de décider quand et si elles viennent”.

Cela est venu après que Rishi Sunak eut suscité l’espoir d’un accord proche après avoir déclaré qu’il était “ clair à quoi ressemblait la forme de l’accord ”.

Le chancelier a déclaré qu’il pensait qu’avec «une attitude constructive et une bonne volonté de tous les côtés, nous pouvons y arriver».

L’Office for Budget Responsibility (OBR), l’organisme officiel de surveillance des dépenses du gouvernement, a averti qu’un accord de non-échange avec le bloc réduirait de 2% le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni.

Downing Street a exhorté aujourd’hui Michel Barnier à venir à Londres pour reprendre les négociations commerciales en face à face

Le Bureau de la responsabilité budgétaire a prévu un impact du PIB cette année de 11,3% – la plus forte baisse depuis le Grand gel de 1709. Il a prédit qu’un Brexit sans accord effacerait encore 2% du PIB.

Les discussions commerciales se sont poursuivies à distance après qu’un membre de l’équipe de M. Barnier ait été testé positif au Covid-19 la semaine dernière.

On pensait que M. Barnier quitterait son isolement à Bruxelles ce soir et viendrait à Londres demain pour reprendre les discussions en personne, mais cela semble maintenant loin d’être certain.

Les deux parties restent dans l’impasse sur les questions des droits de pêche post-Brexit, les soi-disant “ règles du jeu équitables ” sur les règles et sur la future gouvernance de l’accord.

M. Barnier a déclaré à Lord Frost lors d’un appel vidéo mardi qu’il pensait qu’il était inutile que les pourparlers se poursuivent à moins que le numéro 10 ne veuille changer sur les points de discorde restants, selon The Guardian.

La menace apparente de s’éloigner de la table des négociations vient avec seulement cinq semaines avant la fin de la période de transition “ au point mort ” post-Brexit.

Mais M. Sunak a brossé un tableau beaucoup plus brillant des discussions de ce matin en déclarant à Sky News: “ Les négociations sont en cours et je pense que les équipes travaillent dur, elles travaillent de manière intensive et je garde espoir qu’avec une attitude constructive … ‘

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait bon espoir ou s’il était convaincu que les pourparlers aboutiraient, il a répondu: «Les deux. Je suis une personne optimiste. Il y a beaucoup de travail en cours et je pense qu’avec une attitude constructive et une bonne volonté de tous les côtés, nous pouvons y arriver.

«La forme de l’accord est claire et, comme je l’ai dit, elle nécessite une attitude constructive.

“ Je pense que de notre côté, nous avons toujours été très cohérents et transparents sur ce dont nous avons besoin, les choses qui sont importantes pour nous, pourquoi nous avons finalement voté pour le Brexit et ce qui doit être livré.

«J’espère que l’UE verra que la grande majorité de ce que nous demandons sont des choses qu’elle a déjà convenues avec d’autres pays et nous l’avons fait délibérément et comme je l’ai dit, les équipes travaillent dur et voyons voir. ‘

M. Sunak a déclaré qu ‘”à court terme, en particulier, il serait préférable de conclure un accord”, mais il a insisté sur le fait que le gouvernement avait “mis énormément d’efforts et de ressources pour préparer le pays” quel que soit le résultat des négociations.

Ses commentaires sont intervenus après que l’OBR avait prédit que le PIB du Royaume-Uni chuterait de 11,3% en 2020 en raison de la crise des coronavirus – la plus forte baisse depuis 1709.

L’OBR a également déclaré qu’un Brexit sans accord commercial infligerait encore plus de dégâts à l’économie, effaçant environ 2% du PIB et ajoutant 10 milliards de livres supplémentaires d’emprunts.

Richard Hughes, le président de l’OBR, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “ Notre estimation de l’impact à long terme du coronavirus sur l’économie est qu’il effraie l’économie d’environ 3%. C’est la production perdue à la fin de notre période de prévision de cinq ans.

«Nous avons fait un scénario de non-accord qui examine ce qui se passerait si nous ne parvenions pas à un accord de libre-échange avec l’UE dans cinq semaines.

«Cela enlève encore 2% de la production à la fin de la période de prévision.

«Mais il est important de garder à l’esprit que nous avons déjà réduit nos prévisions de production de 4% pour tenir compte du fait que nous quittons l’UE et que cela suppose que nous allons obtenir un accord de libre-échange.

“De sorte que deux pour cent seraient en plus des quatre pour cent qui ont déjà été retirés de nos prévisions de production dans cinq ans.”