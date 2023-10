Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Le ministre Michael Gove a affirmé que la tristement célèbre promesse de campagne du Brexit concernant la sortie de l’UE, ce qui entraînerait 350 £ par semaine pour le NHS, avait été « tenue ».

Le secrétaire d’État à la mise à niveau n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations sur un coup de pouce du Brexit pour les services de santé, car il a rappelé l’engagement notoire du côté du bus de combat Vote Leave.

M. Gove – l’une des figures clés des conservateurs derrière la campagne officielle du Brexit avec Boris Johnson – a profité de son discours à la conférence de Manchester pour parler des avantages du Brexit.

« Le Brexit a été réalisé et l’adhésion au bloc commercial mondial en croissance rapide a été assurée », a déclaré le ministre principal à propos de l’adhésion au partenariat commercial indo-pacifique.

M. Gove a ajouté : « Et il y a maintenant plus de 350 millions de livres sterling supplémentaires par semaine pour notre NHS… Promesse faite, promesse tenue. »

Les militants du Brexit n’ont jamais été en mesure d’étayer l’affirmation selon laquelle des fonds supplémentaires seraient versés au NHS – une affirmation qu’ils ont faite en raison de la contribution du Royaume-Uni à l’UE en faisant partie du marché unique et de l’union douanière.

Le président du Bureau de la responsabilité budgétaire a déclaré que quitter l’UE réduirait probablement la croissance du PIB de 4 pour cent, soit une perte de 100 milliards de livres sterling.

Même Nigel Farage, membre de la campagne non officielle « Leave EU », a déclaré plus tard qu’il « n’aurait jamais fait cela ». [NHS] » et c’était « l’une des erreurs » commises par l’équipe officielle de Vote Leave lors du référendum.

Boris Johnson avec le bus de campagne Vote Leave (PENNSYLVANIE)

Plus tôt cette année, un livre affirmait que Sir Robbie Gibb, haut responsable de la BBC, avait demandé à un rédacteur en chef de ne pas enquêter sur l’affirmation selon laquelle le Brexit signifierait que 350 millions de livres sterling par semaine seraient versées au NHS.

Sir Robbie – l’ancien chef des communications du numéro 10 qui était rédacteur en chef d’émissions politiques en direct au moment du référendum – aurait été « horrifié » à l’idée d’examiner la revendication après le vote et a exhorté ses collègues à « passer à autre chose ».

Rob Burley, ancien Le spectacle d’Andrew Marr rédacteur en chef, a fait cette affirmation dans un nouveau livre sur son passage à la BBC. Sir Robbie a déclaré à l’auteur qu’il « n’était tout simplement pas vrai que les politiciens mentent tout le temps. 350 millions de livres sterling n’étaient pas du tout un mensonge ».

Pendant ce temps, M. Gove a utilisé son discours de conférence pour accuser le leader travailliste Sir Keir Starmer d’être une « méduse de la politique britannique » – le disant « transparent, mou et emporté par la marée ».

Il a également affirmé que les conservateurs empêcheraient les travaillistes de « retirer nos champs, nos prairies et nos forêts à nos enfants », tout en promettant que les plans de construction de logements du gouvernement protégeraient la nature.

Le secrétaire à la mise à niveau a déclaré que les conservateurs étaient « le parti de la beauté et de la nature » – bien qu’il ait déclaré à la conférence plus tôt cette semaine qu’il espérait ramener les projets visant à abandonner les règles sur la pollution des rivières pour les constructeurs d’habitations.

Il a déclaré que le gouvernement « construirait au cœur des villes et sur les friches industrielles, car cela réduirait les temps de trajet, revitaliserait les rues principales et protégerait la ceinture verte ».