Brexit : Michael Gove omet de nommer un seul changement qui a “facilité les affaires”

Michael Gove n’a pas nommé un seul changement du Brexit qui a “facilité les affaires”, alors que les critiques sur le préjudice économique de l’accord commercial se multiplient.

Le principal militant pour le retrait de l’UE a été invité à six reprises à expliquer comment la “transformation de notre économie” promise avait été réalisée – six ans après le vote sur le congé.

M. Gove a souligné la réforme de la politique agricole commune et l’édition génétique, ainsi que la liberté pour le Royaume-Uni de “rendre nos rivières plus propres, notre air plus pur, notre sol plus résistant” comme avantages du Brexit.

Mais il a été accusé de n’avoir identifié aucun changement qui aurait “facilité la vie des entreprises en quittant l’UE”, a-t-on dit, sur Radio BBC 4: “Si j’étais du CBI, je serais tenté de dire ‘c’est ça ?'”

Le principal groupe d’entreprises s’est attaqué aux barrières punitives de la fin du commerce sans friction avec l’UE, qui devrait déclencher une chute de 4% du PIB.

Mais Rishi Sunak, craignant les attaques de la droite conservatrice, a rejeté les appels à assouplir les termes de l’accord commercial de Noël 2020 – ou davantage de visas à court terme pour les travailleurs indispensables.

Sur Radio 4M. Gove, le secrétaire de mise à niveau, a été interrogé : “Comment avez-vous facilité la vie des entreprises en quittant l’UE ?”

Il a souligné qu’il s’était «débarrassé de la politique agricole commune» et que le Royaume-Uni était «maîtrisé de sa propre politique migratoire», mais on lui a dit: «Cela peut être bon en soi, mais n’aide pas les entreprises.

M. Gove a fait valoir que la suppression des règles agricoles de l’UE aiderait l’industrie alimentaire et des boissons – “notre plus grand secteur manufacturier” – même si elle a été la plus durement touchée par les nouvelles barrières commerciales.

“Avec l’édition de gènes, qui va être un développement économique important qui nous aidera à grandir, nous créons maintenant un cadre législatif qui permettra aux entreprises de ce domaine et des sciences de la vie de se développer”, a-t-il déclaré.

Nick Robinson, le présentateur de l’émission Today, a déclaré à M. Gove : « Si j’étais du CBI, je serais tenté de dire ‘Est-ce que c’est ça ? Cette grande transformation de notre économie promise il y a six ans – et vous dites que c’est la fin de la PAC’ »

M. Gove est le deuxième principal militant du Brexit à lutter pour identifier les avantages économiques, après que David Davis a admis qu’il n’y avait eu “aucun gain majeur”.

L’ancien secrétaire du Brexit a affirmé que le Royaume-Uni avait commencé à livrer des vaccins Covid en 2020 avant le reste de l’Europe – bien qu’il soit fortement contesté qu’il s’agissait d’une liberté liée au Brexit.

Un rapport selon lequel le Royaume-Uni cherchera un “accord à la suisse” a menacé de relancer les guerres du Brexit des conservateurs, même s’il est peu probable que l’UE fasse une telle offre.

Le chancelier, Jeremy Hunt, a affirmé que la « grande majorité » des barrières commerciales transmanche peuvent être supprimées, sans expliquer comment.

Mais M. Sunak a insisté : « Permettez-moi d’être sans équivoque à ce sujet. Sous ma direction, le Royaume-Uni ne poursuivra aucune relation avec l’Europe qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE.