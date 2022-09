Brexit : Liz Truss tente de rassurer Joe Biden sur le plan protocolaire

Liz Truss a cherché à rassurer le président américain Joe Biden sur son plan pour le protocole d’Irlande du Nord, après que des responsables américains se soient inquiétés des risques potentiels pour l’accord de paix du Vendredi Saint.

M. Biden a déclaré à Mme Truss qu’il était “impatient d’entendre ce que vous pensez”, au milieu de la querelle en cours avec l’UE au sujet de son projet de remplacer unilatéralement les contrôles de protocole par une législation très controversée.

Dans des remarques alors qu’ils s’asseyaient pour des pourparlers bilatéraux, le Premier ministre a déclaré au président qu’elle expliquerait comment “nous nous assurons” que l’accord du Vendredi saint est “maintenu à l’avenir”.

Mme Truss fait avancer le projet de loi controversé sur le protocole d’Irlande du Nord, qui, selon des hauts responsables de Bruxelles, Dublin et Washington, a averti qu’il enfreindrait le droit international en abandonnant des éléments de l’accord sur le Brexit.

M. Biden et Mme Truss n’ont eu qu’une “très courte discussion” sur la controverse protocolaire lors d’une réunion de 75 minutes, selon Downing Street.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que l’Ukraine “dominait” la conversation de grande envergure. Il a déclaré que le couple avait parlé du protocole après que l’un des membres de l’équipe du président l’ait évoqué et a déclaré que M. Biden n’avait pas cherché à être rassuré.

Le porte-parole n ° 10 a qualifié le ton de la réunion de «chaleureux» et a déclaré qu’ils n’avaient pas discuté d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis – bien que Mme Truss ait admis plus tôt cette semaine qu’un accord est peu probable dans les années à venir.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le Premier ministre et le président “ont tous deux convenu que la priorité doit être de protéger l’accord de Belfast (du vendredi saint) et de préserver les acquis de la paix en Irlande du Nord”.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré: “Ils ont également affirmé leur engagement commun à protéger les acquis de l’accord Belfast-Good Friday”.

Dans une allocution à huis clos, M. Biden a félicité le chef conservateur d’être devenu Premier ministre et a ajouté : « J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous – vous êtes notre allié le plus proche dans le monde et nous pouvons continuer à faire beaucoup de choses ensemble.

Mme Truss a déclaré au président que le Royaume-Uni et les États-Unis étaient des “alliés indéfectibles” en le remerciant pour son soutien après la mort de la reine.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait affirmé avant les pourparlers que M. Biden discuterait des problèmes de protocole “en détail” avec Mme Truss.

M. Sullivan a déclaré aux journalistes que le président “encouragera le Royaume-Uni et l’UE à trouver un résultat efficace garantissant qu’il n’y a aucune menace pour les principes fondamentaux de l’accord du Vendredi Saint”.

L’ambassadrice britannique à Washington, Dame Karen Pierce, a déclaré que Mme Truss devrait expliquer l’impact de son plan au président. “Je pense que le président et les Américains comprennent que la perturbation des échanges n’est pas utile dans le contexte du rapprochement des communautés”, a-t-elle déclaré aux radiodiffuseurs.

M. Biden et Mme Truss se rencontraient après que le président a envoyé un tweet juste au moment où le Premier ministre discutait de sa politique économique, qui disait qu’il était « malade et fatigué des retombées économiques ».

Les commentaires ont souligné les différences entre les positions des deux dirigeants, mais le n ° 10 a déclaré qu’il était “ridicule” de suggérer que M. Biden critiquait la politique britannique.

Concernant l’Ukraine, les deux dirigeants ont convenu que les actions du président russe Vladimir Poutine soulignent la nécessité pour les alliés de poursuivre leur soutien économique et militaire à l’Ukraine, selon le numéro 10.

La Maison Blanche a déclaré que les dirigeants se sont engagés à poursuivre la coordination sur les défis mondiaux, “y compris le soutien à l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’agression russe, à relever les défis posés par la Chine et à garantir un approvisionnement énergétique durable et abordable”.

Mme Truss et la Commission européenne Ursula von der Leyen ont également discuté du protocole lors d’une réunion en l’absence de responsables, a déclaré Downing Street. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la session « en tête-à-tête » avait duré plus d’une demi-heure.