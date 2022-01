Brexit : Liz Truss se voit accorder la date limite de février par le DUP pour fixer le protocole

Le DUP a ciblé le 21 février comme nouvelle date limite pour que la ministre des Affaires étrangères Liz Truss apporte une solution aux problèmes du protocole d’Irlande du Nord, alors que la dispute post-Brexit gronde.

Le premier ministre Paul Givan a averti qu’une action unilatérale serait nécessaire si un accord sur l’assouplissement des contrôles sur les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne ne pouvait être conclu avec l’UE dans les semaines à venir.

Après avoir rencontré Mme Truss jeudi, la haute responsable du DUP a déclaré qu’elle avait qualifié le 21 février de « date significative » pour progresser dans ses négociations avec Bruxelles – le jour où se tiendra un sommet du comité de travail mixte sur l’accord de retrait.

M. Givan a suggéré qu’une percée devait être réalisée d’ici là – et a de nouveau soulevé la menace que les ministres du DUP à Stormont agiraient pour arrêter les contrôles du Brexit dans les ports d’Irlande du Nord.

« J’ai souligné la nature critique absolue de ces progrès réalisés, car le protocole provoque l’instabilité de ces institutions, il nuit à notre économie et cela a un impact très réel sur l’Irlande du Nord », a déclaré M. Givan.

Le premier ministre a ajouté: « Nous devons donc voir ces progrès, nous devons les voir de manière imminente et nous devons également voir des mesures prises par le gouvernement britannique s’il n’y a pas de résultat convenu ».

Givan a déclaré que son collègue du parti, Edwin Poots, ordonnerait l’arrêt des contrôles controversés après l’échec d’une tentative d’obtenir l’approbation plus large de l’exécutif de Stormont pour les poursuivre. « C’est quelque chose que le DUP a dit que nous allions faire, et nous allons le faire. »

Mme Truss a fait part de sa détermination à conclure un accord sur le protocole qui peut susciter un soutien en Irlande du Nord après une journée de réunions avec des chefs d’entreprise et politiques de la région.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré: «Ce que je veux, c’est un accord qui fonctionne pour tout le monde. Nous progressons. Je veux faire des progrès significatifs d’ici février. C’est important, mais il est important que nous obtenions le soutien de toutes les communautés d’Irlande du Nord, y compris la communauté unioniste. »

Le Sinn Fein a averti que toute tentative du gouvernement britannique de suspendre le protocole en déclenchant son mécanisme de l’article 16 entraînerait plus d’incertitude en Irlande du Nord.

Le ministre des Affaires étrangères a récemment insisté sur le fait qu’il y avait un « accord à conclure » et a accepté d’entamer des pourparlers intensifiés avec Bruxelles à la suite d’une rencontre avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic.

Cependant, M. Sefcovic aurait déclaré aux États membres qu’il était « frustré » par les pourparlers et qu’il n’y avait « aucune perspective d’une percée imminente ». Cela s’est produit alors que les responsables bruxellois faisaient référence à une « atmosphère » améliorée depuis que Mme Truss a pris en charge les négociations à la fin de l’année dernière.

Le négociateur de l’UE aurait également déclaré lors d’une réunion privée du Parlement européen que les pourparlers devraient être conclus d’ici la fin février avant de faire campagne pour les élections de mai en Irlande du Nord.

Malgré le dégel apparent d’une partie des tensions entre Bruxelles et Londres, Boris Johnson a cependant risqué d’aggraver une fois de plus le conflit mercredi en accusant le bloc d’appliquer le protocole de manière « insensée » et mesquine.

S’exprimant aux Communes après avoir été interpellé par le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, il a déclaré: « Je n’ai jamais pensé, nous avons négocié, que cela signifierait que 200 entreprises cesseraient d’approvisionner l’Irlande du Nord, que les aliments seraient bloqués et que les cartes de Noël seraient surtaxées. »

« Franchement, l’UE met en œuvre cela d’une manière insensée et mesquine – nous devons régler le problème », a ajouté le Premier ministre.

Interrogé sur les commentaires d’aujourd’hui de Mme Truss concernant l’importance de février, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes: « Nous n’avons jamais fixé de date précise pour les choses, mais comme vous le savez, notre intention a toujours été de parvenir à un accord le plus rapidement possible. ”