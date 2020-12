Alors que les députés quittaient Westminster pour les vacances de Noël sans accord commercial de l’UE, les industries responsables de l’expédition et de la fourniture de produits alimentaires et autres aux consommateurs britanniques ont lancé un appel au gouvernement pour qu’il «redouble» ses efforts pour parvenir à un accord afin de minimiser les perturbations, les pénuries et les prix. randonnées.

Les organisations commerciales ont dit L’indépendant que les entreprises travailleront vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant la période des fêtes pour garantir que la transition hors du marché unique et de l’union douanière se déroule le plus facilement possible le 1er janvier, mais ont exprimé leur frustration de ne pas encore savoir clairement dans quelles conditions elles seront fonctionnant sous en seulement deux semaines.

Dans le même temps, un comité de pairs a lancé un appel aux ministres pour un «délai de grâce» pouvant aller jusqu’à six mois pour permettre aux entreprises alimentaires, agricoles et de transport de s’adapter aux règles commerciales post-Brexit.

Le gouvernement a reporté les déclarations en douane à juin pour les marchandises entrant au Royaume-Uni, mais le sous-comité de l’environnement de l’UE de la Chambre des Lords a averti que sans une période de grâce similaire pour les exportations, il y avait un risque que des tonnes de produits alimentaires britanniques pourrissent ou se retournent. de retour à la frontière.

«Étant donné que les négociations du gouvernement ont laissé l’industrie avec seulement deux semaines pour se préparer, cette période de grâce semble être une demande proportionnée», a déclaré le président du comité, Lord Teverson, qui a exposé la demande dans une lettre au secrétaire à l’environnement George Eustice.

«Le principal message des entreprises est que le gouvernement n’est pas prêt pour le 1er janvier, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas non plus être prêtes. Ils ne savent pas quelles règles s’appliqueront et disent que les directives du gouvernement sont parfois contradictoires.

«Sans des informations claires et coordonnées, il est impossible pour les entreprises d’ajuster leurs pratiques, ce qui signifie qu’à partir du 1er janvier, leurs produits risquent de ne pas être récupérés par les transporteurs en premier lieu, d’être retournés à la frontière, ou le pire des cas pourrait se gâter dans les fourgons en raison des retards à la frontière.

«L’industrie veut faire fonctionner les nouvelles dispositions et a écouté les avertissements du gouvernement pour se préparer, mais les ministres doivent expliquer exactement quels seront les changements et fournir le soutien dont les agriculteurs et les entreprises ont besoin.

Les ministres sont résignés à des perturbations dans les ports gérant le trafic roulant et le trafic de passagers à travers la Manche et la mer d’Irlande après la fin de la transition vers le Brexit le 31 décembre à 23 heures, bien que le ministre du Cabinet Michael Gove ait déclaré aux députés aujourd’hui qu’il avait de l’espoir. des problèmes étant résolus «relativement tôt dans la nouvelle année».

L’attention se concentre sur Douvres, avec des files d’attente de jusqu’à 7 000 camions attendus dans le Kent et un parc de camions pour les empêcher de s’ouvrir complètement en raison des retards de construction. Mais les experts affirment que des destinations comme Holyhead, Portsmouth et les ports de Humber sont également susceptibles d’être affectées.

Et la pression sera accrue par les accrochages séparés dans les ports de conteneurs comme Folkestone et Southampton causés par la crise de Covid-19, qui ont vu s’accumuler des arriérés au point que les importateurs déchargent des cargaisons à Rotterdam pour les transférer vers des camions pour les prendre. la dernière étape de leur voyage au Royaume-Uni via Douvres.

Le chef de la politique de la British Ports Association, Mark Simmonds, a déclaré L’indépendant: «Les ports confrontés à une perturbation potentielle du Brexit sont devenus frustrés au cours des deux derniers mois car ils n’ont pas été incapables d’obtenir les détails dont ils avaient besoin pour se préparer correctement. Il y a beaucoup de trucs techniques sur les chèques et ainsi de suite où cela a été comme s’arracher les dents pour obtenir des informations du gouvernement. Il aurait été utile de l’avoir il y a des mois.

«Les ports sont préparés, mais c’est comme dire que vous êtes prêt pour une gifle. Vous pourriez y être préparé, mais vous ne l’apprécierez toujours pas.

«Certains ports sont désireux de conclure un accord, car l’imposition de tarifs sans accord affecterait leur débit, mais pour d’autres, les accords ou les non-accords se ressemblent beaucoup, car les deux signifient plus de contrôles à la frontière. Des perturbations à certains moments sont presque inévitables en janvier. »

Sans aucune précision sur ce à quoi s’attendre le 1er janvier, les ports se préparent à toute éventualité, a-t-il déclaré, ajoutant: «Je ne pense pas que beaucoup d’entre eux prendront trop de temps à Noël et au Nouvel An.»

Logistics UK, qui représente l’industrie britannique du fret, a déclaré que de nouveaux systèmes informatiques vitaux sont fournis par le gouvernement trop près du passage pour que les entreprises apprennent à les faire fonctionner.





Le directeur général des politiques publiques, Alex Veitch, a exhorté le gouvernement à continuer d’essayer de conclure un accord de dernière minute pour réduire au minimum l’ampleur du changement, avertissant que les mini-accords sur l’aviation et les transports proposés par l’UE en cas de non-accord ne le seront pas. éviter les chocs dans la chaîne d’approvisionnement.

«Il est impératif que les deux parties continuent de faire pression pour un accord qui permette aux marchandises, aux véhicules et aux avions de circuler et qui protège les économies des deux côtés de la Manche», a déclaré M. Veitch.

« Les propositions de non-accord de l’UE ne vont pas assez loin, donc un accord est nécessaire pour fournir des éléments cruciaux pour protéger la chaîne d’approvisionnement. »

Les supermarchés ont constitué des stocks d’aliments non périssables en vue de la transition vers le Brexit, de sorte que toute pénurie sur les étagères devrait comporter des fruits et légumes frais, de la salade ou des fruits de mer.

En cas de non-accord, les magasins seront confrontés à la difficulté d’absorber le coût supplémentaire des tarifs d’environ 20% en moyenne mais s’élevant jusqu’à 48% sur le bœuf haché ou 57% sur certains fromages. D’autres coûts liés à la bureaucratie supplémentaire du Brexit s’accumuleront indépendamment du fait qu’il y ait ou non un accord.

Les initiés du secteur s’attendent à ce que les grandes chaînes s’abstiennent de répercuter les coûts sur les clients au cours de la période initiale suivant la transition, mais il est probable que dès qu’une rupture de rang, les autres suivront.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, a déclaré qu’il était impératif pour les négociateurs de finaliser un accord à tarif zéro pour protéger les acheteurs d’un coup dur pour leurs bourses.

«Le temps presse et chaque heure qui passe rend plus difficile pour les détaillants de se préparer efficacement à la fin de la période de transition», a averti M. Opie.

«Alors que les détaillants font tout ce qu’ils peuvent pour se préparer – en augmentant les stocks d’articles non périssables et en recherchant des voies d’approvisionnement alternatives – il reste encore beaucoup à faire pour comprendre les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE.

«Les deux parties doivent doubler et faire le nécessaire pour convenir d’un accord à tarif zéro, sinon les consommateurs verront probablement des prix plus élevés pour de nombreux produits essentiels en 2021.»

Répondant aux appels en faveur d’une période de grâce, le porte-parole officiel du Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Nous avons déjà clairement indiqué que nous souhaitons régler les relations futures avec l’UE d’ici la fin de la période de transition.