Les ventes de lait et de crème à l’UE sont en baisse extraordinaire de 96 pour cent – et de poulet et de bœuf de près de 80 pour cent – en raison du Brexit, selon de nouveaux chiffres.

Dans l’ensemble, les barrières commerciales érigées dans le cadre de l’accord de Boris Johnson ont coûté aux exportateurs plus de 1,1 milliard de livres sterling depuis le début de l’année, selon la Food and Drink Federation.

L’organisation a déclaré qu’il était «essentiel» que le Royaume-Uni reprenne de toute urgence les négociations avec l’UE pour résoudre la crise – ce que le Premier ministre a jusqu’à présent refusé de faire.

Les statistiques montrent comment le retrait de l’UE – plutôt que l’impact de Covid-19 – est à l’origine de l’effondrement des exportations, depuis la fin de la période de transition le 31 décembre.

Les exportations de produits alimentaires et de boissons vers les pays non membres de l’UE ont augmenté de 8,7% entre février 2020 et février 2021, mais ont chuté de 40,9% vers l’UE.

Downing Street a, jusqu’à présent, repoussé les appels de l’industrie à rouvrir les négociations avec Bruxelles, autrement que pour essayer de résoudre la crise juridique entourant le protocole d’Irlande du Nord.

Mais Dominic Goudie, responsable du commerce international du FDF, a déclaré: «Les exportations vers notre plus grand marché, l’Irlande, ont également chuté de plus des deux tiers.

«Les entreprises britanniques continuent de lutter avec des demandes incohérentes et incorrectes aux frontières de l’UE, et les petites entreprises ont été les plus durement touchées en raison de l’effondrement de la distribution de groupage dans l’UE.

«Il est essentiel que le conseil de partenariat UE-Royaume-Uni et ses comités spécialisés dans le commerce soient convoqués pour résoudre les problèmes de toute urgence.»