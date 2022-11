Brexit : les partis d’opposition cherchent à retarder la suppression de 4 000 lois de l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les partis d’opposition tenteront la semaine prochaine de retarder les plans du gouvernement pour un feu de joie de près de 4 000 lois de l’UE et des principaux droits des travailleurs des livres de lois du Royaume-Uni après le Brexit.

Les experts juridiques ont qualifié les propositions du gouvernement d'”imprudentes” et mal conçues, avertissant qu’elles donnent trop de pouvoir aux ministres pour décider quelles lois doivent rester ou disparaître.

Le Parti travailliste et le Parti national écossais déposeront une série d’amendements au projet de loi sur le maintien de la législation européenne (révocation et réforme), visant à protéger les droits des travailleurs, les lois sur la santé et la sécurité, les congés annuels et les droits de maternité.

Le Royaume-Uni a conservé des milliers de lois de l’UE après avoir officiellement quitté le bloc le 31 janvier 2022. Le projet de loi, surnommé le “Brexit Freedoms Bill”, permettrait au gouvernement de réviser cet ensemble de lois de l’UE d’ici la fin de 2023, s’il est adopté dans son Forme actuelle.

Mais Brendan O’Hara, le député SNP d’Argyll and Bute, a déclaré que l’abolition des lois “ferait peu de cas” du règlement de décentralisation de l’Écosse et “déclencherait une course vers le bas” sur les normes alimentaires et environnementales.

Le projet de loi donnerait aux ministres le pouvoir d’abolir près de 4 000 lois de l’UE d’ici la fin de 2023 (Getty Images)

Il a dit Le gardien son parti a déposé 50 amendements à ce jour et prévoit d’en proposer davantage au fur et à mesure que le projet de loi progresse au parlement. “Comme nous l’avons promis, les députés du SNP s’opposent à ce projet de loi à chaque étape”, a-t-il déclaré.

Le collègue de M. O’Hara, SNP MSP Alasdair Allan, a décrit le projet de loi comme une “prise de pouvoir scandaleuse”.

L’un des principaux amendements du SNP, qui serait soutenu par plusieurs députés d’arrière-ban conservateurs, est de prolonger la date de suppression de fin 2023 à 2026, selon Le gardien. Les amendements seront déposés mardi lorsque le projet de loi atteindra l’étape du comité.

Des experts juridiques et des militants ont exprimé leur inquiétude au sujet du projet de loi.

Eleonor Duhs, associée du cabinet d’avocats de la ville Bates Wells et ancienne avocate du gouvernement qui a aidé à concevoir le concept de droit européen conservé, a déclaré le mois dernier que le projet de loi “donne aux ministres le pouvoir d’abroger et de remplacer un vaste ensemble de ce qui est désormais le droit national à vitesse et sans contrôle approprié ».

“C’est sans précédent, imprudent et antidémocratique”, a-t-elle déclaré.

Patrick Begg, directeur du plein air et des ressources naturelles au National Trust, a déclaré que le projet de loi – qui comprend 570 réglementations environnementales – causera de graves dommages écologiques.

Les travaillistes prévoient également de déposer une série d’amendements sur les droits des travailleurs, la loi sur la santé et la sécurité, les congés annuels et les droits de maternité, et certaines lois environnementales.

Stella Creasy, la députée travailliste de Walthamstow qui siège au comité chargé de superviser le projet de loi, a déclaré qu’il y avait plusieurs options à examiner, y compris une “clause de lever du soleil” qui maintiendrait les lois de l’UE jusqu’à ce qu’elles soient spécifiquement révisées, modifiées ou mises à jour.

Jonathan Jones, chef du service juridique du gouvernement de 2014 à 2020, a déclaré que le projet de loi entraînerait un chaos juridique et des souffrances supplémentaires pour les entreprises, dont beaucoup avaient déjà du mal à commercer avec les pays européens après le Brexit.

“Je pense que c’est absolument idéologique et symbolique plutôt qu’une véritable politique”, a-t-il déclaré le mois dernier.

Le gouvernement a précédemment déclaré que les ministres s’engageaient à tirer pleinement parti des avantages du Brexit.

Un porte-parole a déclaré que le projet de loi permettrait au Royaume-Uni de “développer rapidement de nouvelles lois et réglementations qui répondent le mieux aux besoins du pays, supprimant la bureaucratie inutile pour stimuler la croissance et consolider la position du Royaume-Uni en tant que lieu de classe mondiale pour démarrer et développer une entreprise. ”