Les ministres ont été impliqués dans une querelle «féroce» sur les termes possibles d’un nouvel accord entre le Royaume-Uni et l’Australie, au milieu d’avertissements que l’agriculture britannique pourrait subir des «dommages irréversibles» à la suite de l’accord éventuel.

Selon les rapports, la division au sein du gouvernement se concentre sur l’opportunité d’accorder un accès sans droits de douane aux agriculteurs australiens – ce que préfèrent à la fois la secrétaire au commerce international Liz Truss et le ministre du Brexit, Lord David Frost.

Cependant, le secrétaire à l’environnement George Eustice et le ministre du Cabinet Michael Gove auraient mis en garde contre les retombées politiques nationales liées à l’acceptation de ces conditions et une réaction brutale de l’industrie agricole.

«Il y a une querelle absolument féroce à Whitehall au sujet de l’accord avec l’Australie avec une réelle pression pour le résoudre d’ici la fin de la semaine. Gove et Eustice sont d’un côté, Truss et Frost de l’autre », a déclaré une source au Financial Times.

Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé que le Royaume-Uni et l’Australie étaient parvenus à un «consensus sur la grande majorité des éléments» d’un accord de libre-échange, les deux pays entamant un «sprint» pour convenir des questions en suspens d’ici juin.

Minette Batters, la National Farmers ‘Union (NFU) présente, a déclaré, cependant, que l’agriculture britannique aura du mal à concurrencer si le commerce à tarif zéro sur l’agneau et le bœuf se poursuit, avertissant: «Ce compromis doit être équilibré, et nous Il faut veiller à ce que les concessions à notre marché intérieur extrêmement précieux ne soient pas données à la légère.

«Il existe un risque très réel que, si nous nous trompons, l’agriculture britannique subisse des dommages irréversibles plutôt que de prospérer comme nous le souhaitons tous, au détriment de notre environnement, de notre sécurité alimentaire et de nos communautés rurales».

La secrétaire au commerce international fantôme du Labour, Emily Thornberry, a également déclaré que «la faute incombe carrément» à Mme Truss si elle ne parvient pas à négocier un accord commercial avec l’Australie «aux conditions qu’elle a elle-même proposées l’année dernière».

«Donc, au lieu de blâmer ses collègues du cabinet ou le Syndicat national des agriculteurs pour ces difficultés, elle devrait continuer son travail et livrer l’accord qu’elle a promis», a ajouté le député.

«Il est tout à fait normal que le gouvernement australien essaie d’obtenir le meilleur accord possible pour ses méga-sociétés agricoles. Mais les agriculteurs familiaux britanniques ont le droit de s’attendre à ce que Liz Truss fasse de même pour eux, et non à vendre leurs moyens de subsistance au prix d’un accord commercial rapide et d’un titre bon marché au sommet du G7.

Le ministère du Commerce international n’a pas nié que la dispute interne avait eu lieu, mais un porte-parole a déclaré qu’il «ne ferait pas de commentaires sur la spéculation» lorsqu’il serait approché par The Independent.

Interrogé sur le rapport lors d’une tournée de diffusion pour le gouvernement, le ministre du Cabinet, M. Eustice, a déclaré qu’il y avait toujours un «équilibre à trouver entre vos intérêts commerciaux et votre désir d’ouvrir les marchés libres» dans tout accord commercial.

Il a déclaré: «Il y a d’énormes quantités de choses qu’un pays comme l’Australie produit qui sont actuellement soumises à des droits de douane parce que c’est ce que nous avions dans l’Union européenne, mais où en fait nous ne sommes même pas un producteur, et nous pouvons leur offrir des droits de douane. accès dans ces zones – tout, des nectarines aux noix d’amande où ils sont un gros producteur et aussi bien sûr du vin.

Cependant, le ministre du Cabinet a refusé de donner plus de détails sur «les discussions en cours au sein du gouvernement au sujet des accords commerciaux individuels».

«Dans toute discussion sur une partie quelconque de la politique gouvernementale – un accord commercial ne fait pas exception – il y a une discussion et puis il y a un consensus. Pour le moment, il y a un consensus clair au sein du gouvernement, nous voulons conclure un accord commercial avec des pays comme l’Australie, mais évidemment aux bonnes conditions ».

Pressé de savoir s’il avait eu des discussions «solides», M. Eustice a répondu: «J’ai de très bonnes discussions avec tous mes collègues du cabinet sur toutes les questions pour lesquelles nous avons un ordre du jour commun».

Un porte-parole du ministère du Commerce international a déclaré L’indépendant: «Nous ne commentons pas les spéculations. Tout accord que nous signons avec l’Australie comprendra des protections pour le secteur agricole et ne compromettra pas les agriculteurs britanniques ni ne compromettra nos normes élevées.

«Un accord avec l’Australie est un tremplin important vers le Partenariat transpacifique (PTPGP), et l’adhésion à cette zone de libre-échange permettra aux agriculteurs britanniques d’avoir un accès encore plus grand aux marchés de consommation en croissance en Asie. Nous continuerons de travailler avec l’industrie, en la maintenant impliquée tout au long du processus et en l’aidant à tirer pleinement parti des avantages du commerce ».