Brexit: les hauts conservateurs soutiennent la décision de donner aux députés plus de poids sur la suppression des lois de l’UE

Une foule de conservateurs de haut rang ont soutenu un amendement visant à donner aux députés un plus grand contrôle sur la suppression de milliers de lois de l’Union européenne.

Downing Street a déclaré cette semaine qu’il maintenait le délai de suppression de toutes les règles bruxelloises des lois britanniques d’ici la fin de l’année.

Cela a fait craindre que les ministres ne détruisent environ 4 000 lois avec peu de contrôle de la part du Parlement.

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, et son collègue ancien ministre, Sir Robert Buckland, ont signé un amendement interpartis appelant à plus de transparence sur ce qui sera éliminé dans le cadre du projet de loi sur la loi européenne conservée (révocation et réforme).

Le projet de loi doit être débattu mercredi aux Communes.

L’amendement proposé veut que les ministres « publient une liste exhaustive de chaque texte législatif révoqué » afin de permettre aux Communes d’avoir « le dernier mot sur la législation concernée ».

Sir Bob Neill, président du comité de justice des Communes, et Caroline Nokes, présidente du comité des femmes et des égalités, font également partie des éminents députés conservateurs soutenant le changement.

Parmi les hauts députés travaillistes qui lui ont apporté leur soutien figurent l’ancienne secrétaire à l’environnement Hilary Benn et Stella Creasy, qui dirige l’amendement.

Mme Creasy, présidente du groupe du Mouvement travailliste pour l’Europe, a décrit le projet de loi sur la législation européenne retenue comme une “prise de pouvoir aux proportions épiques”.

Dans une vidéo de campagne publiée sur les réseaux sociaux, elle a déclaré: “Sous le couvert du Brexit, mercredi prochain au Parlement, ils ont déposé une législation qui déchire du jour au lendemain plus de 4 000 droits dont vous dépendez depuis des générations.

« Comme votre droit au congé maternité ou aux congés payés, mais aussi votre droit à une indemnisation en cas de retard de votre vol ou de perte de vos bagages ; votre droit de ne pas avoir d’eaux usées dans votre eau ou de produits chimiques cancérigènes dans vos cosmétiques.

M. Benn a tweeté: «Le défaut fondamental de ce petit projet de loi de mauvaise qualité est qu’à aucun moment les ministres n’ont défini les éléments de la législation européenne conservée qu’ils souhaitent réellement modifier ou supprimer.

“Jusqu’à ce qu’ils le fassent, c’est une posture sans but.”

L’ancien secrétaire à la justice, Sir Robert Buckland, a déclaré au journal The Times qu’il comprenait que le projet de loi serait “une prochaine étape importante en termes de clarification de la loi et de garantie du maintien des réglementations dont nous avons besoin”.

La législation est conçue pour permettre au gouvernement britannique, via le Parlement, de modifier, d’abroger et de remplacer plus facilement la législation de l’UE conservée après le Brexit.

Il permet également à presque toutes les lois européennes conservées d’être abrogées ou absorbées dans le droit national britannique d’ici le 31 décembre 2023.

Les premiers signes de mécontentement des conservateurs surviennent après que le n ° 10 a été contraint de rejeter les suggestions selon lesquelles le délai de suppression du droit de l’UE pourrait glisser jusqu’à l’année prochaine.

Cela faisait suite à des informations selon lesquelles les départements de Whitehall se préparaient à annoncer une prolongation en raison du temps qu’il fallait pour passer au crible le volume de réglementations bruxelloises qui doivent être remplacées.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes qu’il n’était “pas prévu de modifier la date limite de 2023” qui est inscrite dans le projet de loi.

Il a déclaré que Rishi Sunak voulait que les lois de l’UE soient abrogées “le plus rapidement possible” pour garantir que la Grande-Bretagne soit dirigée par “nos propres règles”.

Rocio Concha, directeur des politiques et du plaidoyer du groupe de consommateurs Which ?, a déclaré : “Des milliers de lois que nous tenons pour acquises, dont beaucoup sont fondamentales pour la façon dont nous vivons nos vies – telles que les normes de sécurité des produits et des aliments – sont affectées par cette législation.

“Compte tenu de l’importance de ces lois dans le maintien de la protection des consommateurs, lesquelles ? soutient cet amendement pour assurer une plus grande transparence sur le processus de décision des lois à abroger et donner au Parlement le pouvoir de contester ses plans.