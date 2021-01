Les autorités frontalières ont saisi des sandwichs au jambon à des chauffeurs de camion venant du Royaume-Uni, dans un reportage vidéo filmé par la télévision néerlandaise.

C’est parce que les articles personnels contenant de la viande, du lait ou leurs produits ne sont plus autorisés du Royaume-Uni vers l’UE après le Brexit.

Dans le clip de la chaîne de télévision néerlandaise NPO 1, un chauffeur de camion a semblé surpris par les changements, lui demandant s’il pouvait retirer la viande mais garder le pain de ses sandwichs au jambon confisqués.

« Depuis le Brexit, vous n’êtes plus autorisé à apporter certains aliments en Europe comme les viandes, les fruits, les légumes, les poissons, ce genre de choses », explique le garde-frontière au chauffeur de camion dans le rapport néerlandais.

Plus tard dans le rapport, le garde-frontière rit, déclarant: « Bienvenue au Brexit monsieur, je suis désolé. »

La scène a été coupée et publiée sur Twitter ce week-end, gagnant rapidement des milliers de likes et refaisant surface le rapport néerlandais de la semaine dernière.

Il s’agit de l’un des nombreux changements qui sont entrés en vigueur le 31 décembre 2020, lorsque le Royaume-Uni a officiellement quitté le bloc.

Selon les directives du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales: « Les conducteurs voyageant vers l’UE doivent être conscients des restrictions supplémentaires concernant les importations personnelles. Si vous transportez des articles interdits dans vos bagages, véhicule ou personne que vous devez utiliser, consommer ou en disposer à la frontière ou avant. «

« Vous ne pouvez pas importer de POAO (produits d’origine animale) tels que ceux contenant de la viande ou des produits laitiers (par exemple un sandwich au jambon et au fromage) dans l’UE », explique le département.

Les autorités frontalières néerlandaises ont publié une photo sur Facebook de denrées alimentaires confisquées, déclarant: « Nous avons confisqué ces denrées aux automobilistes au terminal de ferry de Hook of Holland. Parce qu’à partir du 1er janvier, vous ne pouvez plus simplement apporter plus de nourriture du Royaume-Uni avec vous. »

Les restrictions de l’UE sur les produits animaux et laitiers ont été renforcées « à la suite de l’épidémie de fièvre aphteuse de 2001 au sein de l’UE », la Commission dit sur les importations personnelles, empêchant les gens d’apporter ces produits au bloc.

Les utilisateurs des médias sociaux qui ont commenté le clip vidéo ont déploré le changement, certains disant qu’il était difficile à prendre au sérieux tandis que d’autres ont déclaré que cela avait du sens étant donné que lors de voyages dans plusieurs autres pays, tels que l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, la confiscation des aliments est prise au sérieux au frontière.

Cela survient alors que les retards à l’exportation provoquent déjà des pénuries d’approvisionnement alimentaire et que certaines industries disent qu’elles sont déjà confrontées à des défis liés aux retards et aux nouvelles formalités administratives après le Brexit.