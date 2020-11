Brexit: les étudiants européens de première année doivent payer des centaines de livres s’ils déménagent au Royaume-Uni en 2021

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Nous avons clairement indiqué que les étudiants, comme tous les autres citoyens de l’EEE et suisses, doivent résider au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 pour avoir des droits en vertu des accords sur les droits des citoyens.»

«À moins qu’ils ne puissent venir au Royaume-Uni juste un jour avant le 31 décembre, ils perdront leurs droits en matière de résidence de longue durée, d’emploi et d’avantages sociaux.»

Mme Bohn a ajouté: “Un seul billet d’avion se trouve entre eux et l’accès au programme de règlement et le ministère de l’Intérieur pourraient facilement faire ce qu’il faut et faire une exception pour cette cohorte.”