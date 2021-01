Malgré le Brexit, le nombre de citoyens européens, dont beaucoup espagnols, qui travaillent à Gibraltar est passé de 12 000 à 14 000 au cours des quatre dernières années.

Mais l’incertitude quant aux futures règles régissant la frontière entre Gibraltar et la ville espagnole voisine de La Línea a fait surface ces dernières semaines.

Les travailleurs frontaliers ont poussé un soupir de soulagement lorsqu’un accord a été conclu le dernier jour de la période de transition du Brexit – le 31 décembre – plaçant «le Rocher» dans la zone Schengen sans frontières de l’UE.

Alfredo Valencia, originaire de La Línea, est l’un de ces travailleurs – il est employé comme distributeur à Gibraltar depuis 12 ans.

Il célèbre prudemment l’accord préliminaire qu’il espère « va abattre la porte de Gibraltar ».

« J’espère que cela calmera également les conflits diplomatiques à Gibraltar qui, malheureusement, se produisent souvent entre Gibraltar, l’Espagne et l’Angleterre », a-t-il déclaré à Euronews quelques minutes avant de traverser la frontière en montrant simplement sa carte d’identité aux responsables des deux côtés.

A quelques mètres d’Alfredo, un groupe d’une demi-douzaine de journalistes est à la recherche de frontaliers à interroger.

« Nous espérons que les choses qui restent à clarifier seront clarifiées, comme qui contrôle les frontières », at-il ajouté.

Avant lui, le père d’Alfredo a travaillé à Gibraltar, ainsi que l’un de ses frères qui y a un contrat depuis plus de trois décennies.

«Des milliers d’emplois directs et indirects sont créés grâce à Gibraltar», a-t-il déclaré. «Nous avons et continuerons d’avoir des liens d’amitié avec les Gibraltariens parce que les liens affectifs n’ont pas de frontières. Les mauvaises choses qui leur arrivent nous affectent, et vice versa. «

Les résidents fatigués des promesses non tenues

« Aucun gouvernement n’a été en mesure de donner à La Línea ou à la région de Campo de Gibraltar, qui a un chômage technique de 35%, ce dont il a besoin », selon Alfredo.

« Maintenant, le gouvernement espagnol doit aller de l’avant et approuver les investissements pour améliorer la qualité de vie des habitants de La Línea et du reste de la région de Campo de Gibraltar », ajoute-t-il, faisant référence à la promesse de l’autorité d’établir un » zone de prospérité partagée « avec le nouvel espace Schengen.

« Nous souffrons non seulement du conflit avec Gibraltar mais aussi de la situation du COVID-19, malheureusement, cela affecte tous les secteurs », a-t-il ajouté.

Le travailleur dit que sa ville en a assez des promesses non tenues. «Une zone fiscale spéciale pour notre région a été mentionnée comme une nouvelle mesure. Rien de tout cela n’a été fait. Cela pourrait être réalisé grâce à une aide financière ou à des réductions d’impôts, ce qui peut alléger la pression à laquelle sont confrontés les hommes d’affaires de Campo de Gibraltar », a-t-il déclaré.

150 ans de négligence

«Nos membres ont très bien accueilli l’accord», déclare Salvador Molina, président de l’Association socio-culturelle des travailleurs espagnols de Gibraltar, basée à La Línea. Il évoque le passé, se souvenant des «grosses files d’attente subies depuis de nombreuses années» à la frontière.

Molina espère que ce problème sera résolu par l’intégration de Gibraltar dans l’espace Schengen. « C’est formidable que La Línea et Gibraltar continuent d’être, comme ils l’ont toujours été, des villes sœurs », a-t-il déclaré.

Le président du syndicat espère que la nouvelle situation créera des opportunités commerciales et industrielles pour La Línea, surtout si elle s’accompagne de mesures fiscales. Il ajoute que « à Gibraltar, l’espace est minime, ici nous avons de l’espace pour que les projets puissent être mis en œuvre ».

Selon Molina, l’un des aspects les plus importants du futur accord qui reste à résoudre est les cotisations de sécurité sociale et les pensions des travailleurs espagnols dans leur pays d’origine. «J’ai des collègues retraités qui ont commencé à travailler à Gibraltar en 1986 et qui reçoivent 400 £ ou 500 £, soit 600 euros. Un retraité en Espagne reçoit au minimum 1 200 euros», explique-t-il.

Le représentant définit La Línea comme une ville «abandonnée depuis sa création il y a 150 ans» par les différents gouvernements. « Cela ne vaut pas seulement la peine de travailler à Gibraltar, nous devons trouver des moyens pour que les Gibraltariens investissent ici et des installations pour les Espagnols qui ont des entreprises sur le Rocher. »

Un accueil prudent

Les syndicats des deux côtés de la frontière se sont félicités de l’accord, mais attendent plus de détails.

Pour Manuel Triano, secrétaire de l’aile Campo de Gibraltar du syndicat espagnol Comisiones Obreras, il y aurait eu «un véritable drame économique» pour la région si l’accord de la Saint-Sylvestre n’avait pas été conclu.

Il est favorable à l’intégration du Rocher dans le territoire Schengen, arguant que la disparition éventuelle de la frontière physique pourrait renforcer «la sécurité juridique qui attire de nombreux investisseurs».

Son syndicat est également favorable à l’établissement d’un régime fiscal spécial pour Campo de Gibraltar, car il existe quatre régimes fiscaux différents. « Notre système est celui qui présente le plus d’inconvénients par rapport à Ceuta (une ville autonome espagnole sur la côte nord de l’Afrique), au Maroc et à Gibraltar », a ajouté Triano.

Du côté «Llanito» – un surnom commun pour les Gibraltariens – le syndicat Unite a également salué l’accord préliminaire, mais il a déclaré qu’il étudierait tous les détails de l’accord dans son intégralité avant de déclarer sa position finale. « L’accord, en principe, offre un répit crucial pour négocier pleinement la future relation entre Gibraltar et l’UE tout en évitant la catastrophe qui aurait été un no-deal et un Brexit dur », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Hausse de l’emploi

Malgré l’issue du référendum sur le Brexit en juin 2016, le nombre de travailleurs frontaliers à Gibraltar a continué d’augmenter. Il est passé de 12 361 employés (dont 7 153 espagnols) à 14 402 (9 248 espagnols), selon les dernières données publiées par le gouvernement de Gibraltar.

Désormais, les habitants réclament encore plus de fluidité de la main-d’œuvre via la zone de prospérité partagée pour éviter les futurs nuages ​​d’orage économique.