Il ajoute: «Si un [Brexit trade] l’accord n’est pas conclu, l’ampleur et l’étendue des perturbations seront bien plus importantes. »

Dimanche, le taux de cas positifs enregistrés au Royaume-Uni a doublé en une semaine et le nombre de patients non-Covid attendant plus d’un an pour un traitement s’élève désormais à 160000, selon la Confédération NHS.

Le directeur général de l’organisme, Danny Mortimer, a déclaré que M. Johnson avait pris la «bonne» décision ce week-end pour instaurer des restrictions plus strictes. «Le virus a trouvé un autre engin et laissera le NHS dans son sillage, nous soutenons donc les mesures prises par le gouvernement pour protéger le NHS. Mais une position tout aussi ferme est nécessaire en cas de résultat sans accord », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le système de santé et de soins, les fournisseurs, l’industrie et les administrations décentralisées pour mettre en place des mesures robustes pour garantir l’approvisionnement continu en médicaments et produits médicaux afin que chacun puisse recevoir des soins de la plus haute qualité.»