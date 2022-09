Brexit: les décharges d’eaux usées «incontrôlées» de la Grande-Bretagne pourraient violer l’accord commercial, prévient l’UE

Le déversement “incontrôlé” d’eaux usées par la Grande-Bretagne dans la Manche et la mer du Nord pourrait enfreindre les termes de l’accord sur le Brexit, a averti l’UE.

Les députés français se sont déjà plaints du déversement des eaux usées par les compagnies des eaux britanniques et ont demandé à Bruxelles d’enquêter pour savoir s’ils enfreignaient les règles de l’accord commercial sur le Brexit.

Un haut fonctionnaire de la Commission européenne a maintenant révélé qu’il y avait des inquiétudes concernant les problèmes d’égouts – avertissant que l’accord commercial couvre “la protection et la préservation de l’environnement marin”.

Veronica Manfredi, du département de l’environnement de la Commission, a déclaré aux députés qu’il y avait “une profonde inquiétude concernant ces [UK] rejets incontrôlés et leurs effets possibles sur le milieu marin et sur la pêche ».

S’adressant à la commission de la pêche du Parlement européen, elle a déclaré : « La pollution des eaux usées peut également menacer la santé humaine par la consommation de fruits de mer contaminés.

Et dans un indice que la Commission envisageait une action en justice, Mme Manfredi a souligné une partie de l’accord commercial du Brexit qui “indique clairement que cette obligation de non-régression couvre la protection et la préservation de l’environnement marin”.

La semaine dernière, trois eurodéputés français proches du président Emmanuel Macron ont accusé le Royaume-Uni de négliger ses engagements en matière de pollution des eaux usées dans la Manche et la mer du Nord.

« Nous ne pouvons tolérer que l’environnement, l’activité économique de nos pêcheurs et la santé de nos concitoyens soient mis en danger », a déclaré Stéphanie Yon-Courtin. « La Manche et la mer du Nord ne sont pas des dépotoirs.

Et Nathalie Loiseau – présidente de la délégation à l’assemblée de partenariat parlementaire UE-Royaume-Uni – a affirmé que le Royaume-Uni avait violé le principe de “non-régression” sur les niveaux de protection de l’environnement convenu dans l’accord commercial.

Un porte-parole du Defra a déclaré qu’il n’était “tout simplement pas vrai que nous nous soyons exemptés d’objectifs stricts sur la qualité de l’eau”.

Le porte-parole a ajouté: “La loi sur l’environnement a rendu nos lois sur la qualité de l’eau encore plus strictes que lorsque nous étions dans l’UE, des objectifs de lutte contre la pollution par les nutriments aux nouveaux pouvoirs pour lutter contre les substances nocives dans nos eaux.”

Cela fait suite à l’indignation croissante suscitée par les déversements d’eaux usées, avec des avertissements publics de pollution sur plus de 50 plages de Grande-Bretagne après que les compagnies des eaux ont déversé des eaux usées dans la mer.

Les 11 plus grandes entreprises surveillées par le régulateur Ofwat font face ensemble à des dizaines de millions de livres de sanctions financières pour les manquements de l’année dernière dans un contexte de colère croissante contre la pollution.

Le gouvernement de Boris Johnson a dévoilé la semaine dernière un plan pour lutter contre la crise des déversements d’eaux usées avec des objectifs pour les compagnies des eaux d’apporter des améliorations – rapidement qualifié de “blague cruelle” et de “permis de polluer” par l’opposition.

Les entreprises devront également améliorer leur gestion de tous les débordements d’eaux usées se déversant à côté des eaux de baignade d’ici 2035, et améliorer 75 % des débordements sur les sites naturels les plus importants.

Defra a prétendu introduire les “objectifs les plus stricts de tous les temps”, mais les travaillistes ont qualifié le plan de faible et ont déclaré qu’il n’empêcherait pas les compagnies des eaux de traiter les plages et les rivières britanniques comme “un égout à ciel ouvert”.

Les libéraux démocrates ont estimé que d’ici 2030, il y aura encore 325 000 décharges d’eaux usées par an dans les voies navigables britanniques dans le cadre du nouveau plan “fragile”, seulement une légère réduction par rapport aux niveaux actuels.