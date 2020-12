La chance d’un accord commercial avec l’UE est «inférieure à 50 pour cent», a déclaré le ministre Michael Gove.

M. Gove a précédemment estimé la probabilité d’un accord à 66%, et son évaluation plus sombre correspond aux récents avertissements du Premier ministre Boris Johnson selon lesquels un Brexit sans accord – qu’il qualifie de résultat «australien», car l’Australie n’a pas de commerce. traiter avec l’UE – est le résultat le plus probable de la négociation.

Ses commentaires suggèrent qu’il pense qu’un effondrement sans accord est de plus en plus probable à la fin de 2020. Mais ils seront considérés par beaucoup comme une question de théâtre visant à rassurer les Brexiteers hardcore que le Royaume-Uni ne cède pas dans un tentative désespérée d’éviter les dommages économiques auxquels la plupart des experts s’attendent à la suite de l’échec de l’obtention d’un accord de libre-échange (ALE).

Le ministre du Cabinet Office, qui joue un rôle de premier plan dans le processus du Brexit, a exclu tout retour à la table des négociations si le Royaume-Uni passe la date limite sans accord et est contraint aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce.

Il a déclaré à la commission des relations futures avec l’UE de la Chambre des communes: «L’opinion a été exprimée que, s’il n’y avait pas d’accord avant le 31 décembre, nous retournerions à la table des négociations dans un mois, deux mois ou trois mois. temps. »

Mais il a insisté sur le fait qu’en fait: «Ce serait ça. Nous serions partis aux conditions de l’OMC.

«Il est toujours vrai, bien sûr, qu’il y aurait des contacts entre le Royaume-Uni et les nations et politiciens européens, comme on peut s’y attendre.

« Mais ce que nous ne ferions pas, c’est tenter de négocier un nouvel accord. »

Interrogé sur la probabilité qu’il y ait qu’un accord soit conclu dimanche – identifié par le Parlement européen comme la date limite finale pour qu’un accord de libre-échange soit ratifié d’ici la fin de 2020 – M. Gove a indiqué qu’il pensait que les chances avaient diminué depuis octobre, quand il les a mis à 66 pour cent.

Il a déclaré aux députés: « Je pense que pour le moment … malheureusement, il est plus probable que nous ne parviendrons pas à un accord, donc pour le moment moins de 50 pour cent. »

M. Gove a déclaré que si un accord était conclu par les négociateurs en chef David Frost et Michel Barnier lors des pourparlers qui auront lieu à Bruxelles au cours des prochains jours, les ministres voudraient donner «suffisamment de temps» aux députés pour un projet de loi qui l’applique.

Il a dit que les Communes pouvaient siéger tous les jours jusqu’au 31 décembre – à l’exception du jour de Noël – pour débattre et voter sur la législation.

Il n’a pas exclu la possibilité que le débat dure plusieurs jours, tout en soulignant que ce serait en fin de compte une décision du Parlement et du Président opérant par les «canaux habituels».

«Bien que cela ne soit manifestement pas pratique pour les députés, je suis sûr que nous voudrions tous avoir le plus de temps possible pour examiner la législation et examiner l’accord qui a été conclu», a-t-il déclaré.