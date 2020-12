Dominic Raab a rejeté les avertissements des supermarchés sur les hausses des prix des denrées alimentaires et les pénuries potentielles en cas de Brexit sans accord comme des «obstacles sur la route».

Tesco a prédit des augmentations moyennes de 5% – avec des augmentations beaucoup plus importantes à craindre pour certaines viandes – et stocke des aliments non frais, pour se préparer à des ruptures d’approvisionnement.