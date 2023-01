Brexit: Leo Varadkar dit que le protocole est “trop ​​​​strict” alors qu’il admet les erreurs du Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Des erreurs ont été commises de part et d’autre dans la gestion du Brexit, selon le Premier ministre irlandais, qui a admis que le protocole nord-irlandais était « trop strict ».

Leo Varadkar s’est engagé à être “flexible” et à faire des compromis pour tenter de résoudre le différend en cours entre le Royaume-Uni et l’UE sur la barrière commerciale en mer d’Irlande.

M. Varadkar, qui est devenu Premier ministre pour la deuxième fois en décembre, a déclaré qu’il comprenait les inquiétudes des unionistes d’Irlande du Nord selon lesquelles le traité les faisait se sentir moins britanniques.

Le Premier ministre irlandais est devenu profondément impopulaire au sein des sections du syndicalisme qui prétendent avoir été un personnage clé dans la création du protocole. Des photos de lui sont récemment apparues dans des graffitis et des affiches menaçants dans les zones loyalistes.

Interrogé sur son image publique négative, il a déclaré à la Press Association : « Je suis sûr que nous avons tous fait des erreurs dans la gestion du Brexit. Il n’y avait pas de feuille de route, pas de manuel ; ce n’était pas quelque chose à quoi nous nous attendions, et nous avons tous fait de notre mieux pour y faire face.

Il a ajouté: “Une chose que j’ai dite dans le passé est que, lorsque nous avons conçu le protocole, lorsqu’il a été négocié à l’origine, il était peut-être un peu trop strict.”

M. Varadkar a déclaré qu’il avait hâte de se rendre en Irlande du Nord au début de 2023, affirmant qu’il « tendrait la main à toutes les parties et à toutes les communautés dans le but de trouver une solution ».

Il a déclaré: «J’ai parlé à de nombreuses personnes issues d’un milieu syndicaliste … Je comprends ce qu’elles pensent du protocole. Ils ont le sentiment que cela diminue leur place dans l’union, que cela crée des barrières entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord qui n’existaient pas auparavant. Et je comprends cela, et je comprends cela.

« Mais c’est aussi vrai pour le Brexit. Le Brexit a été imposé à l’Irlande du Nord sans le consentement intercommunautaire, sans le soutien de la majorité des habitants d’Irlande du Nord”, a-t-il ajouté, affirmant que l’UE avait contribué à “diminuer” les barrières entre le nord et le sud.

Le gouvernement de Rishi Sunak est impliqué dans des négociations avec l’UE visant à parvenir à un compromis sur l’assouplissement des contrôles protocolaires. Il reste à voir si un accord conclu entre Londres et Bruxelles suffira à convaincre le DUP de lever son blocage sur le partage du pouvoir.

M. Varadkar a déclaré que le protocole avait “fonctionné sans qu’il soit pleinement appliqué”. Il a déclaré que l’absence de nécessité d’une application complète montrait que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le négociateur Maros Sefcovic étaient “prêts à faire preuve de flexibilité et à faire des compromis”.

Malgré le dernier sondage Savanta pour L’indépendant montrant que les deux tiers des électeurs soutiennent un autre référendum sur l’adhésion à l’UE, M. Varadkar a insisté sur le fait que le Brexit est une réalité qui ne va pas s’inverser.

« J’accepte cela – je le regrette mais je l’accepte – et tout ce que nous avons fait depuis lors, que ce soit le backstop ou le protocole, était une tentative juste pour faire face à cette réalité et pour éviter une frontière dure sur notre île. .. et aussi [to ensure] que le marché unique européen est protégé », a déclaré le Premier ministre irlandais.

Il a ajouté : “Le filet de sécurité, le protocole, n’étaient que des mécanismes pour atteindre ces objectifs et, tant que nous pouvons atteindre ces objectifs, je serai aussi flexible et raisonnable que possible.”

Malgré l’optimisme qu’un accord peut être conclu dans les semaines à venir, le partage du pouvoir en Irlande du Nord reste en évolution, le DUP maintenant son boycott des institutions de Stormont pour protester contre le protocole.

Le parti insiste sur le fait qu’il ne reviendra pas à un gouvernement décentralisé à moins que des changements radicaux ne soient apportés aux accords commerciaux. Les gouvernements britannique et irlandais restent désireux de voir la décentralisation revenir avant le 25e anniversaire historique de l’accord de paix du vendredi saint en Irlande du Nord.