Brexit: le transporteur de colis suspend les livraisons vers l’UE alors que les entreprises sont aux prises avec une nouvelle bureaucratie

Et le détaillant Marks & Spencer a déclaré que «les processus administratifs complexes» résultant du Brexit, ainsi que les tarifs sur certains produits, avaient «un impact significatif» sur ses activités en Irlande, en France et en République tchèque.

Mais les transporteurs ont déclaré que cela était en partie dû à des volumes de trafic inhabituellement faibles au cours de ce qui serait normalement la semaine la plus calme de l’année, les passages étant encore réduits par les effets du stockage pour se préparer au Brexit, la crise de Covid et les entreprises retenant mouvements jusqu’à ce que le nouveau système soit installé.

La compagnie de ferry DFDS a déclaré qu’elle subissait «un grand nombre de véhicules refusés et retardés dans les ports de Calais, Dunkerque et Douvres en raison de la présentation de documents erronés lors de l’enregistrement».

Et le ministre du Cabinet, Michael Gove, a averti que «le vrai défi et le potentiel de perturbations importantes» commenceront la semaine prochaine, alors que les flux de trafic reviennent à des niveaux normaux, avec 40 000 camions en direction de la France la semaine prochaine.

«Il est maintenant devenu évident que nous avons une charge accrue avec les nouveaux processus plus complexes et les données douanières supplémentaires dont nous avons besoin pour vos colis à destination de l’Europe», a déclaré DPD dans un message aux clients.

«En plus de cela, nous constatons des retards et de la congestion dans les ports britanniques et des exigences plus strictes pour les traversées de la Manche.»