Brexit: le SNP attaque le gouvernement britannique prétendant que l’accord avec l’Australie stimulera l’industrie du whisky écossais

Le whisky écossais pourrait voir un coup de pouce si un accord commercial post-Brexit proposé avec l’Australie réduisait les droits de douane sur la boisson, a affirmé le gouvernement britannique.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré qu’elle faisait pression pour qu’un droit de douane de 5 % soit supprimé dans le cadre d’un accord de libre-échange proposé.

Mais le SNP a rejeté la demande, affirmant que les gens ne seraient pas « dupés » par la rhétorique du gouvernement conservateur – étant donné son bilan de « vendre nos secteurs vitaux à la recherche d’accords ».

Le porte-parole du parti pour le commerce, Drew Hendry MP, a déclaré : « Les distilleries m’ont dit qu’elles sont maintenant confrontées à un écart important dans leurs exportations en raison de la contraction drastique du marché de l’UE en conséquence directe du Brexit … et que la perte ne peut même pas être proche d’être compensée par ces accords.

Le porte-parole du SNP a ajouté : « Le gouvernement conservateur a prouvé à maintes reprises qu’on ne peut lui faire confiance pour défendre les intérêts de l’Écosse.

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Nicola Sturgeon en pourparlers avec les Verts sur un accord de coopération avec le SNP Joe et Jill Biden rencontreront la reine au château de Windsor le 13 juin

Actuellement, l’Australie est le huitième plus grand marché pour le whisky écossais, d’une valeur de 131 millions de livres sterling – dans l’espoir que tout accord supprimant un droit de douane de 5% sur les exportations pourrait voir ce chiffre augmenter.

Mme Truss a déclaré: «Un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie serait important pour le whisky écossais et le syndicat. Je me bats dur pour obtenir une réduction de ces tarifs et obtenir un accord qui profite aux producteurs écossais et aide l’ensemble du Royaume-Uni. »

Karen Betts, directrice générale de la Scotch Whisky Association (SWA) a exprimé son soutien à la suppression du tarif.

« Nous attendons avec impatience la conclusion d’un accord de libre-échange avec l’Australie – qui profitera aux exportations de whisky écossais, à nos consommateurs australiens et qui soutiendra le commerce libre et équitable », a déclaré Mme Betts.

« Au cours des 10 dernières années, les exportations de Scotch Whisky vers l’Australie ont presque doublé. Mais ils sont soumis à un tarif de 5 pour cent que nous aimerions beaucoup voir supprimé, ce qui contribuerait à stimuler la croissance sur le huitième plus grand marché mondial de notre industrie.

Nicola Sturgeon lors du lancement de la distillerie Dalmunach (PENNSYLVANIE)

Le gouvernement écossais a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes concernant l’accord avec l’Australie, qui, selon le premier ministre Nicola Sturgeon, constituerait une «trahison» des agriculteurs écossais si les normes d’importation de produits alimentaires ne correspondaient pas à celles de la production nationale.

La chef du SNP a également affirmé que son gouvernement était « exclu » de l’accord – une affirmation rejetée par Westminster.

La Grande-Bretagne et l’Australie cherchent à conclure un accord commercial d’ici la mi-juin, a déclaré jeudi l’envoyé britannique à Canberra, à l’issue d’une autre série de pourparlers bilatéraux.

« Nous travaillons dur pour avoir un accord de principe au bilatéral entre les premiers ministres [Boris] Johnson et [Scott] Morrison le 15 juin », a déclaré la haut-commissaire britannique en Australie, Vicki Treadell.