Parmi les bases de données dont le Royaume-Uni pourrait être exclu figurent le SIS II, qui enregistre les terroristes présumés et les principaux criminels, les dossiers des passagers en direct et les empreintes génétiques.

Mais M. Raab a insisté sur le fait que la «grande victoire» était le contrôle des frontières du Royaume-Uni, affirmant: «Cela signifiera que nous sommes plus en sécurité et plus sûrs.»