Le Royaume-Uni est prêt à continuer à discuter dans les négociations commerciales avec l’UE «jusqu’à ce qu’il ne soit plus utile de le faire», mais il ne peut pas faire de compromis sur les questions de souveraineté et de contrôle de ses eaux de pêche, a déclaré un ministre.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, s’exprimait avant un appel téléphonique entre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lundi, qui est largement considéré comme le dernier coup de dés pour un accord commercial.

M. Eustice a insisté sur le fait que le Royaume-Uni était prêt pour un Brexit sans accord le 31 décembre si nécessaire, et a rejeté l’affirmation du ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, selon laquelle il n’était «pas crédible» pour la Grande-Bretagne de prétendre qu’elle pourrait gérer un crash du Nouvel An.

Et il a indiqué que le Royaume-Uni n’était pas prêt à bouger sur certaines des «différences significatives» identifiées par M. Johnson et Mme von der Leyen lors d’un appel téléphonique vendredi – gouvernance, pêche et règles du jeu équitables en matière de normes.