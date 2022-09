Le gouvernement de Liz Truss continuera unilatéralement de suspendre les contrôles aux frontières sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le but d’aggraver les tensions post-Brexit avec l’UE.

Le gouvernement britannique aurait informé la Commission européenne de sa décision de prolonger les délais de grâce dans une lettre répondant à l’action en justice de Bruxelles pour non-respect du protocole d’Irlande du Nord.

Bien que la politique soit comme d’habitude interrompue pendant que la nation pleure la mort de la reine, le n ° 10 a répondu à la demande de l’UE de réponse à une série de procédures d’infraction d’ici la fin du 15 septembre.

Cela signifie que certains produits alimentaires continueront d’être expédiés de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord sans les contrôles physiques requis par l’UE pour se conformer aux règles du marché unique.

Bruxelles devrait suspendre toute représailles immédiate ou toute nouvelle action en justice, car les deux parties tentent d’éviter une escalade de la querelle sur le protocole.

Le porte-parole de la Commission européenne, Daniel Ferrie, a déclaré jeudi : « Je peux confirmer que nous avons reçu une réponse du Royaume-Uni. Nous allons maintenant analyser la réponse avant de décider des prochaines étapes.

Le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord de Mme Truss – une législation très controversée conçue pour annuler unilatéralement les contrôles des marchandises convenus dans l’accord sur le Brexit – a suscité l’indignation à Bruxelles et reste le plus gros point de friction entre les deux parties.

En juin, la Commission a lancé une nouvelle action en justice contre le gouvernement britannique en réponse au projet de loi annoncé par Mme Truss. En juillet, Bruxelles a lancé quatre nouvelles “procédures d’infraction” contre – accusant le Royaume-Uni d’avoir enfreint des parties de l’accord sur le Brexit.

Cependant, il est peu probable que la décision de prolonger les périodes de grâce déclenche de nouvelles mesures alors que la perspective de pourparlers pour parvenir à un compromis reste une possibilité.

Plus tôt cette semaine, le vice-président de la Commission, Maros Sefcovic, a exhorté Mme Truss à reprendre les négociations et à abandonner son projet de loi très controversé dans une interview avec le Financial Times.

M. Sefcovic a déclaré qu’il souhaitait réduire les contrôles douaniers physiques à travers la mer d’Irlande à seulement “quelques camions par jour”, affirmant qu’il n’y avait presque aucune différence entre la demande britannique de “pas de contrôle” et l’offre de l’UE de “contrôles minimaux, effectués”. de manière invisible ».

Cependant, les responsables britanniques ont clairement indiqué qu’ils ne voyaient pas grand-chose de nouveau dans l’offre du chef du Brexit de l’UE, et Mme Truss a insisté la semaine dernière sur le fait que tout compromis devait “fournir toutes les choses que nous avons énoncées dans le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord”.

Le gouvernement britannique a déclaré que de nouvelles élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord seront convoquées le 28 octobre si l’impasse à Stormont persiste, le Parti unioniste démocrate (DUP) refusant de rejoindre le partage du pouvoir jusqu’à ce que les contrôles de protocole soient abandonnés.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sera à Westminster pour les funérailles de la reine lundi.

On ne sait pas si elle rencontrera Mme Truss à Londres, bien que le Premier ministre puisse s’entretenir avec des dirigeants politiques lors de leurs visites.

Selon des informations non confirmées, Mme Truss s’entretiendra avec le président américain Joe Biden et le premier ministre irlandais Micheal Martin en marge des funérailles au milieu des tensions sur le protocole.