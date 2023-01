Brexit : le Royaume-Uni devrait atteindre son objectif d’exportation de 1 000 000 000 £ avec 15 ans de retard

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Royaume-Uni aura 15 ans de retard pour atteindre l’objectif du gouvernement conservateur de 1 milliard de livres sterling d’exportations annuelles après que le commerce a été touché par les difficultés du Brexit, a-t-il émergé.

Les propres projections du gouvernement ont révélé que la valeur des exportations britanniques n’atteindrait pas 1 milliard de livres sterling avant 2035, malgré la promesse de David Cameron que l’objectif serait atteint d’ici 2020.

Boris Johnson a ensuite relancé la promesse et a déclaré que l’objectif serait atteint d’ici 2030 – mais les estimations du Département du commerce international (DIT) montrent maintenant qu’il ne sera atteint que cinq ans plus tard.

Le ministre conservateur du Commerce, Andrew Bowie, a révélé les dernières projections dans une réponse parlementaire – qui a également montré que les exportations devraient chuter à 707 milliards de livres sterling l’année prochaine, contre 739 milliards de livres sterling l’année dernière.

“Les extrapolations des prévisions de l’Office for Budget Responsibility suggèrent que des exportations de 1 milliard de livres sterling pourraient être réalisées d’ici 2035 environ sans intervention supplémentaire”, a déclaré le député conservateur.

Plus de 40% des produits britanniques précédemment exportés vers l’UE ont disparu des étagères européennes depuis le Brexit, selon une étude publiée à la fin de l’année dernière.

Les économistes du Center for Business Prosperity de l’Université d’Aston ont déclaré que l’écart d’exportation créé par le Brexit s’était « creusé plutôt que comblé » au cours de la première année de mise en place des nouvelles barrières.

Mais M. Bowie a blâmé un ralentissement économique international pour l’effondrement du commerce. “Nous reconnaissons que la vitesse à laquelle le Royaume-Uni atteindra cette étape sera affectée par des facteurs macroéconomiques tels que la demande mondiale et les taux de change”, a déclaré le député.

Le ministre a ajouté: “Cela s’est avéré être le cas au cours de l’année écoulée où nous avons subi des chocs externes et une flambée de l’inflation.”

Le secrétaire au commerce fantôme du Labour, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que le bilan des conservateurs en matière d’exportations était celui d ‘”échec et de promesses non tenues”, ajoutant: “Cet échec signifiera que le Royaume-Uni ratera des opportunités de croissance et d’emploi, risquant de nous faire chuter plus loin dans l’économie mondiale. classements. »

La Fédération des petites entreprises (FSB) a déclaré que de nouvelles barrières commerciales post-Brexit et une économie morose avaient conduit à “la suppression continue des exportations”.

L’organisme avait précédemment averti que sept entreprises britanniques sur dix exportant vers l’UE avaient rencontré des problèmes et que près d’une sur quatre avaient suspendu leurs exportations.

Les partisans du Brexit ont souligné la capacité du Royaume-Uni à conclure des accords de libre-échange indépendants en dehors de l’UE. Mais la majorité des accords n’étaient que des accords de « roulement » qui maintenaient les arrangements existants.

Les travaillistes ont souligné les chiffres du DIT montrant que l’accord conclu avec le Japon en 2020 par la secrétaire au commerce de l’époque, Liz Truss, a été un échec “irréfutable”.

Les exportations britanniques vers le Japon sont passées de 12,3 milliards de livres sterling à 11,9 milliards de livres sterling au cours de l’année se terminant en juin 2022 – y compris une baisse de 4,9% des marchandises.

La croissance des exportations britanniques est bien inférieure à celle d’autres grands pays, dont l’Allemagne et les États-Unis, depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs, selon des chiffres rassemblés par la Commons Library.

Les exportations commerciales du Royaume-Uni n’ont augmenté que de 24,4 % entre 2010 et 2021, ce qui représente le taux de croissance le plus faible parmi les pays du G7 à l’exception du Japon.