Brexit : le Royaume-Uni confronté à une « fuite des cerveaux » scientifiques en dehors du programme Horizon de l’UE

Un retard dans l’adhésion au programme scientifique de l’Union européenne après le Brexit a « porté atteinte à la réputation du Royaume-Uni » dans le domaine des sciences de la vie, ont affirmé des experts.

Les scientifiques britanniques « ont beaucoup plus de mal à recruter les plus brillants et les meilleurs » alors que les laboratoires sont confrontés à une « fuite des cerveaux ».

Le Royaume-Uni souhaitait rester dans le programme Horizon Europe de 81 milliards de livres sterling après avoir quitté l’UE, mais a été confronté à un certain nombre de retards dans la confirmation de son adhésion.

Bruxelles a d’abord été accusée d’avoir exclu le Royaume-Uni du projet comme monnaie d’échange dans les négociations sur la frontière nord-irlandaise.

Mais cette question étant désormais laissée de côté, le gouvernement britannique conteste le coût de l’adhésion au programme.

Le Royaume-Uni affirme qu’il devrait bénéficier d’une contribution réduite au programme en raison du temps qu’il a passé sans y participer.

D’éminents scientifiques affirment que l’adhésion est essentielle à la compétitivité scientifique du Royaume-Uni.

Le ministère de la Science, de l’Innovation et de la Technologie déclare qu’il « reste en discussion sur l’implication du Royaume-Uni dans les programmes de recherche de l’UE et espère que les négociations sur Horizon Europe aboutiront ».

Mais il précise que tout accord d’adhésion « doit être équitable pour les chercheurs, les entreprises et les contribuables britanniques et refléter l’impact durable de deux années de retards de l’UE dans l’association du Royaume-Uni ».

Un sondage réalisé auprès de 84 experts par l’association caritative Cancer Research UK a révélé que 75 pour cent soutenaient une association avec Horizon, contre 11 pour cent favorables à un programme alternatif basé au Royaume-Uni.

Le Dr Ian Walker, directeur exécutif des politiques, de l’information et des communications chez Cancer Research UK, a déclaré que ce retard avait « porté atteinte à la réputation du Royaume-Uni en tant que plaque tournante de la recherche collaborative internationale et des investissements dans les sciences de la vie ».

« Les chercheurs en cancérologie ont beaucoup plus de mal à recruter les plus brillants et les meilleurs dans leurs laboratoires », a-t-il ajouté.

« Ne pas avoir accès à Horizon Europe dans les mêmes conditions que les chercheurs de l’UE signifierait que les scientifiques britanniques se trouveraient en marge, plutôt qu’au centre, des futures opportunités de financement.

« L’association à Horizon Europe est dans l’immense majorité des intérêts des personnes vivant avec le cancer, ainsi que des scientifiques et cliniciens qui recherchent de nouvelles façons de le vaincre.





« Des espoirs ont été soulevés quant à la conclusion d’un accord, et il est impératif que le Royaume-Uni et l’UE s’associent au-delà de la ligne. »

Il y a deux mois, le gouvernement a prolongé le soutien accordé aux candidats britanniques à Horizon Europe jusqu’à fin septembre.

Le professeur Julian Downward, chef du laboratoire de biologie des oncogènes à l’Institut Francis Crick, a déclaré : « Nous avons absolument besoin d’Horizon Europe. La situation actuelle nuit chaque jour à la science britannique.

« Nous perdons régulièrement de jeunes professeurs de haut niveau qui décident de s’installer dans les pays de l’UE afin de pouvoir bénéficier des subventions ERC.

« Le Royaume-Uni sera confronté à une fuite des cerveaux de talents scientifiques à moins que nous ne parvenions à rendre le Royaume-Uni plus attractif pour les talents internationaux. Pouvoir soumissionner pour des subventions dans le cadre d’Horizon Europe est une étape essentielle dans cette direction.