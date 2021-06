Le ministre du Brexit de Boris Johnson, David Frost, a déclaré que les accords commerciaux pour l’Irlande du Nord précédemment convenus avec l’UE ne sont pas « durables » dans leur forme actuelle.

Lord Frost a également appelé les chefs bruxellois à faire preuve de plus de « bon sens » pour aider à trouver des solutions pratiques aux problèmes découlant du protocole d’Irlande du Nord.

Le ministre s’est exprimé après avoir rencontré des chefs d’entreprise en Irlande du Nord pour discuter des défis auxquels ils sont confrontés suite au départ du Royaume-Uni de l’UE.

Une série de contrôles protocolaires sur les marchandises dans les ports de la province ont suscité la colère des syndicalistes qui estiment que l’Irlande du Nord est séparée du reste du Royaume-Uni.

Les responsables britanniques et européens seraient sur le point de parvenir à un accord sur les médicaments pour permettre un passage plus fluide des traitements vitaux en provenance de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Mais les deux parties restent éloignées sur la majorité des questions, y compris la possibilité d’un accord agroalimentaire. L’UE a suggéré qu’un accord vétérinaire à la suisse éliminerait 80 pour cent des contrôles sur les marchandises.

Mais Lord Frost a rejeté l’offre, craignant que tout accord liant le Royaume-Uni aux normes de l’UE ne nuise aux chances d’un accord de libre-échange global avec les États-Unis.

« Nous nous engageons à résoudre les problèmes avec l’UE, à trouver une voie à suivre et nous l’avons fait de manière intensive au cours des derniers mois », a déclaré Lord Frost mardi à l’issue de ses réunions.

Il a ajouté : « Nous avons proposé une gamme de solutions aux problèmes existants mais les progrès sont limités. Nous pensons que l’UE doit faire preuve de plus de bon sens et de pragmatisme.

« Il est difficile de voir que le protocole, tel qu’il fonctionne actuellement, pourrait être durable pendant longtemps et nous continuons d’envisager toutes les autres options. »

Lord Frost a affirmé que Bruxelles « veut traiter la frontière réglementaire en mer d’Irlande comme si elle était comme n’importe quelle autre frontière extérieure, malgré les obligations du protocole visant à faciliter le commerce ».

Il a également affirmé que les fonctionnaires de la Commission européenne « ne sont pas toujours aussi clairs à ce sujet qu’ils pourraient l’être » sur la protection de l’accord du Vendredi saint.

Les loyalistes manifestent contre le protocole d’Irlande du Nord (AFP via Getty Images)

L’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni a déclaré que les nouvelles affirmations du nouveau chef du DUP Edwin Poots et d’autres sur les terribles dommages causés par le protocole à la suite du Brexit manquaient de « conformité à la réalité ».

Joao Vale de Almeida a rejeté les affirmations de M. Poots selon lesquelles les accords commerciaux ont un « impact dévastateur » et causent « un préjudice démontrable à chaque individu en Irlande du Nord ».

« Tout d’abord, je ne pense pas que ces déclarations soient conformes à la réalité », a déclaré M. Vale de Almeida à la BBC mardi. « L’UE est politiquement, financièrement et émotionnellement, je dirais, engagée en faveur de la paix et de la prospérité pour tout le monde en Irlande du Nord.

Le diplomate a ajouté : « Le protocole n’est pas le problème. Le Brexit a créé le problème en Irlande du Nord.