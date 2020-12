Boris Johnson a déclaré que son accord commercial et de sécurité avec l’UE signifie que le Royaume-Uni a «repris le contrôle» de ses lois et règlements et a exhorté les Britanniques à «tirer le meilleur parti» des nouveaux arrangements.

S’exprimant au 10 Downing Street moins d’une heure après la signature de l’accord, le Premier ministre a confirmé qu’il rappellerait le Parlement le 30 décembre pour le faire promulguer en une seule journée.

M. Johnson a affirmé que l’accord créerait une «zone de libre-échange géante» dans laquelle le Royaume-Uni serait en mesure de faire «encore plus de commerce» avec les pays de l’UE tout en concluant ses propres accords de libre-échange ailleurs dans le monde.

Il a déclaré: «Nous avons repris le contrôle de nos lois et de notre destin. Nous avons repris le contrôle de chaque point et titre de notre règlement d’une manière qui est complète et sans entrave…

«Nous avons aujourd’hui résolu la question qui a tourmenté notre politique pendant des décennies et c’est à nous tous, en tant que nation nouvellement et vraiment indépendante, de réaliser l’immensité de ce moment et d’en tirer le meilleur parti», a-t-il déclaré.

Affirmant que le Brexit équivalait à la «liberté gagnante» du Royaume-Uni, M. Johnson a indiqué qu’il avait l’intention de tirer parti de la nouvelle relation avec l’UE en s’écartant de son cadre de règles et de réglementations.

«C’est une chose d’obtenir la liberté – gagner la liberté est une chose fantastique et c’est un élément important de ce que nous avons fait. Mais c’est comment nous l’utilisons, comment nous en tirons le meilleur parti », a-t-il déclaré.

«C’est ce qui va compter… Je sais que nous pouvons faire des choses fantastiques avec cette nouvelle relation.»

Le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse n ° 10: «Nous avons conclu le plus gros contrat à ce jour, d’une valeur de 668 milliards de livres sterling par an.

«Un accord global de style canadien entre le Royaume-Uni et l’UE. Un accord qui protégera les emplois dans tout le pays, qui permettra aux produits britanniques d’être vendus sans droits de douane, sans quotas sur le marché de l’UE.