Brexit : le protocole d’Irlande du Nord “peut-être un peu trop strict”, selon Varadkar

Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a déclaré que des erreurs avaient été commises de toutes parts dans la gestion du Brexit, jurant d’être “flexible et raisonnable” lorsqu’il tentait de résoudre les problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord.

“Une chose que j’ai dite dans le passé est que, lorsque nous avons conçu le protocole, lorsqu’il a été négocié à l’origine, il était peut-être un peu trop strict”, a déclaré le taoiseach, s’exprimant à Dublin.

Ses remarques visent à jeter les bases d’une intensification des pourparlers entre l’UE et le Royaume-Uni sur les arrangements du Brexit qu’il a convenus avec l’ancien Premier ministre lors d’une réunion au Wirral en octobre 2019.

La pression monte pour obtenir les grandes lignes d’un accord avant le 19 janvier, date limite fixée par le secrétaire britannique d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, pour convoquer de nouvelles élections pour le gouvernement décentralisé d’Irlande du Nord.

Dans une remarque importante, Varadkar a reconnu que le protocole, qui n’a jamais été pleinement mis en œuvre après que l’ancien ministre du Brexit David Frost a abandonné les contrôles sur les marchandises, y compris les aliments frais dans les ports d’Irlande du Nord, ne causait pas les problèmes que l’UE avait envisagés en 2019.

«Nous avons vu que le protocole a fonctionné sans qu’il soit pleinement appliqué. Et c’est pourquoi je pense qu’il y a de la place pour de la flexibilité et de la place pour des changements, et nous sommes ouverts à cela et prêts à cela, et je sais d’avoir parlé à [the European Commission] Président [Ursula] von der Leyen et [vice-president] Maroš Šefčovič, c’est aussi leur position.

«Nous sommes donc prêts à faire preuve de flexibilité et à faire des compromis. Nous voulons qu’il y ait un accord.

L’UE a insisté sur les contrôles des marchandises en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne dans le cadre du protocole, craignant que les normes strictes pour les marchandises dans le marché unique ne soient compromises si les marchandises franchissaient la frontière irlandaise.

Les propos de Varadkar s’adresseront en partie aux syndicalistes purs et durs et aux loyalistes qui lui reprochent d’avoir créé les barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Des graffitis hostiles sont apparus en Irlande du Nord et un groupe de loyalistes a manifesté devant le parlement irlandais lorsqu’il a été nommé taoiseach avant Noël, avertissant que l’accord du Vendredi saint était “mort” à la suite du Brexit.

Varadkar a déclaré qu’il avait hâte de ” tendre la main à toutes les parties et à toutes les communautés ” en Irlande du Nord pour ” trouver une solution “.

“Je suis sûr que nous avons tous fait des erreurs dans la gestion du Brexit”, a-t-il déclaré. “Il n’y avait pas de feuille de route, pas de manuel, ce n’était pas quelque chose que nous attendions et nous avons tous fait de notre mieux pour y faire face.