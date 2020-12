Ursula von der Leyen a présenté mercredi matin son évaluation la plus optimiste des négociations aux députés, mais a ajouté qu’elle ne pouvait toujours pas dire avec certitude s’il y aurait un accord.

S’adressant au Parlement européen, elle a déclaré: «Je ne peux pas vous dire s’il y aura un accord ou non, mais je peux vous dire qu’il y a un chemin vers un accord maintenant. Le chemin est peut-être très étroit, mais il est là.

«La bonne nouvelle est que nous avons trouvé un moyen d’aller de l’avant sur la plupart des problèmes, mais nous sommes maintenant si proches et pourtant si éloignés l’un de l’autre, car deux problèmes restent en suspens – vous savez qu’ils sont sur un pied d’égalité. et les pêcheries. «

Mme von der Leyen a déclaré qu’un «grand pas en avant» avait été fait sur la question décisive des normes communes, bien qu’il n’y ait pas encore d’accord total sur le sujet. La pêche reste le problème le plus difficile.

Elle a déclaré aux députés: «Nous avons progressé dans le domaine des aides d’État, sur la base de principes communs, de garanties d’application interne et de la possibilité de remédier de manière autonome à la situation si nécessaire.

« Concernant les normes, nous avons convenu d’un mécanisme solide de non-régression: c’est un grand pas en avant. Il s’agit de garantir que nos normes communes élevées en matière de travail, sociales et environnementales ne seront pas compromises. Bien sûr, des difficultés subsistent sur la question de savoir comment à une concurrence loyale vraiment pérenne.

« Mais je suis également heureux d’annoncer que les problèmes liés à la gouvernance sont désormais largement résolus. Sur la pêche, la discussion est encore très difficile. Nous ne remettons pas en question la souveraineté du Royaume-Uni sur ses propres eaux, mais nous demandons la prévisibilité et la stabilité pour nos pêcheurs et nos pécheuses.

« En toute honnêteté, on a parfois l’impression que nous ne serons pas en mesure de résoudre cette question, mais nous devons continuer d’essayer de trouver une solution, et c’est la seule ligne de conduite responsable et appropriée. »