«Je ne voulais pas voir d’obstacles à la circulation des saucisses et des tracteurs avec de la boue sur leurs pneus et tout le reste, et je ne pensais pas non plus que ce serait nécessaire et je pense que c’est pourquoi nous avons mis les servitudes que nous avons, parce que je pense qu’il est judicieux qu’il y ait un certain équilibre dans tout cela et je pense qu’il y a une voie à suivre et c’est ce que nous voulons avoir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy