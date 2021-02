Un ministre du Cabinet fait face à des affirmations selon lesquelles il a admis en privé que l’UE a raison d’interdire les crustacés britanniques à cause du Brexit – malgré le qualificatif public de «juridiquement faux».

Un courriel envoyé aux commerçants assiégés par la Shellfish Association indique qu’une lettre du gouvernement a «changé cette position» et a reconnu que la position juridique de l’UE «est correcte».

Luke Pollard, son ombre travailliste, a appelé les ministres à «expliquer clairement ce qu’ils croient vraiment être la position juridique et ce qu’ils feront pour aider l’industrie».

«Hier encore, le gouvernement a envoyé une lettre à l’UE les blâmant pour le blocage des pêcheurs de crustacés exportant leurs prises. Moins de 24 heures plus tard, ils ont admis que c’était la faute du gouvernement », a-t-il déclaré.

Alistair Carmichael, au nom des libéraux démocrates, a appelé M. Eustice à démissionner, déclarant: «Il devrait se retirer et laisser quelqu’un d’autre réparer ce gâchis. Il est difficile de voir comment il pourra conserver son poste après ce fiasco.

La dispute a éclaté après que M. Eustice ait déclaré que l’interdiction – qui a empêché la plupart des coquillages non prêts à la consommation humaine d’entrer dans l’UE – était «injustifiée».

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Il est allé plus loin aujourd’hui, affirmant que la Commission européenne avait changé de position après avoir «clairement indiqué que c’était un commerce qui pouvait se poursuivre».

«La vérité est qu’il n’y a pas d’obstacle juridique à la poursuite de ce commerce, à la fois pour des raisons de santé animale et pour des raisons de santé publique», a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

«Il existe des dispositions légales dans les réglementations européennes existantes pour permettre à ce commerce de se poursuivre depuis le Royaume-Uni. Nous demandons simplement à l’UE de respecter ses réglementations existantes et de ne pas chercher à les modifier. »

Mais le courriel envoyé par la Shellfish Association of Great Britain, vu par le Politique Accueil site Web, a déclaré avoir reçu une «mise à jour» du gouvernement sur l’exportation de moules, de palourdes, de pétoncles et de coques non purifiés.