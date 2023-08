Brexit: le mini-budget de Liz Truss a vu le projet de loi sur le divorce de l’UE grimper de 91 millions de livres sterling

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le mini-budget de Liz Truss a fait grimper la facture de divorce de l’UE au Royaume-Uni de dizaines de millions de livres en raison de l’effondrement de la valeur de la livre qui en a résulté.

Le plan désastreux de réduction des impôts a empilé 91 millions de livres sterling supplémentaires sur les paiements du Royaume-Uni au bloc requis dans le cadre de l’accord de départ, selon des documents du Trésor.

Mme Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng ont démissionné après le budget de septembre dernier, qui a envoyé la livre en chute libre et l’a vue plonger à son plus bas niveau en 37 ans.

Et le rapport annuel du Trésor a montré une perte de 91 millions de livres sterling sur le règlement financier du Royaume-Uni avec l’UE causée par les « mouvements de change ».

La perte est survenue parce que le Royaume-Uni paie le règlement en euros, ce qui signifie que le coût du règlement des paiements a fortement augmenté en raison de l’impact du taux de change.

La moitié des 91 millions de livres sterling provenait d’un paiement de 855 millions d’euros, qui coûtait 764 millions de livres sterling à un moment où 1 £ valait 1,12 €. Au moment où le Royaume-Uni a payé le bloc en avril, le taux de change était de 1 £ pour 1,18 €, a rapporté Reuters.

Le secrétaire au Trésor fantôme du travail, James Murray, a déclaré: «Ceci est une preuve supplémentaire des dommages ruineux causés aux finances publiques du Royaume-Uni par ce gouvernement conservateur, remettant à l’UE des millions de dollars de plus qu’il n’aurait dû être payé, après que leurs politiques imprudentes ont envoyé la livre en chute libre. »

Les retombées du mini-budget ont vu l’ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers affirmer que la Grande-Bretagne « restera dans les mémoires pour avoir poursuivi les pires politiques macroéconomiques de tous les grands pays depuis longtemps ».

Et l’économiste en chef de la banque UBS a déclaré que les politiques économiques menées par Mme Truss et M. Kwarteng ressemblaient à un « culte apocalyptique ».

En juillet, il est apparu que le chien de garde des dépenses, l’Office for Budget Responsibility (OBR), l’avait averti avant le mini-budget que la Grande-Bretagne était confrontée à une récession d’un an et à des taux d’intérêt plus élevés.

Les fonds spéculatifs pariant contre la livre ont réalisé des gains significatifs à la suite du krach qui a suivi.

Et le Parti travailliste a vanté à plusieurs reprises la «bombe hypothécaire des conservateurs» résultant de la flambée des taux d’emprunt qui a suivi.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: « Des fluctuations des taux de change sont attendues pendant la durée de l’accord de retrait. »