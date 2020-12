Le chien de garde du Parlement de Whitehall a accusé le gouvernement de mettre la tête dans le sable à propos du Brexit sans accord, car il devient de plus en plus clair que les ministres n’ont pas réussi à se préparer à temps.

Le Comité des comptes publics multipartite a averti dans un nouveau rapport que le gouvernement « assumait toujours une responsabilité limitée » pour la préparation au Brexit, bien qu’il ne reste que quatre semaines avant que la Grande-Bretagne quitte le marché unique.

Dans un rapport sombre publié mercredi, les députés ont averti qu’ils étaient « extrêmement préoccupés par le risque de graves perturbations et de retards » en raison de l’inaction du gouvernement dans des ports comme Douvres.

Les députés ont noté que c’était la douzième fois qu’ils avertissaient le gouvernement de la question depuis le vote sur le Brexit, mais qu’il n’en faisait toujours pas assez pour que les entreprises et les citoyens soient prêts pour la fin de la période de transition.

Les préparatifs du Brexit ont impliqué plus de 22000 fonctionnaires à leur apogée et ont coûté au moins 4,4 milliards de livres sterling, a déclaré l’organisme de surveillance des dépenses – et pourtant, il existe encore des « lacunes critiques dans l’approche de la planification de la fonction publique, en particulier en cas d’événements imprévus ou de résultats indésirables ». .

Cette approche coûteuse est aggravée par le fait que le Trésor « n’a toujours pas une bonne maîtrise de l’argent des contribuables dépensé pour les priorités intergouvernementales », avec des dépenses excessives pour les consultants et peu d’investissements dans la fonction publique elle-même.

«Prétendre que des choses que vous ne voulez pas arriver ne se produiront pas n’est pas une recette pour le gouvernement, c’est une recette pour le désastre», a déclaré Meg Hillier, la députée qui préside le comité.

«Nous payons pour cette approche dans la réponse du Royaume-Uni à la pandémie de Covid-19 et nous ne pouvons qu’espérer que nous ne sommes pas confrontés à une autre catastrophe, à la frontière dans 4 semaines.

« Mais après 12 rapports du PAC pleins d’avertissements depuis le vote sur le Brexit, les preuves suggèrent que le 1er janvier, nous serons confrontés à de graves perturbations et retards aux courts passages de la Manche qui fournissent la majorité de nos approvisionnements en produits frais.

«L’absence de prochaines étapes précises et l’incapacité de conclure un accord ajoutent au défi. Un an après l’accord prêt au four, nous avons plus de dinde froide et les entreprises et les consommateurs ne savent pas à quoi se préparer.





Les négociations commerciales avec l’UE pour signer un accord se sont maintenant poursuivies en décembre, mais il y a peu de signes d’un accord à l’horizon.

Les experts du commerce avertissent cependant que la nature dure du Brexit choisi par Boris Johnson rend les perturbations inévitables, même si un accord est à venir.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Nous faisons des préparatifs importants pour nous préparer aux changements garantis à la fin de la période de transition, notamment en investissant 705 millions de livres sterling dans les emplois, la technologie et les infrastructures à la frontière et en accordant 84 millions de livres sterling en subventions pour renforcer les douanes. secteur des intermédiaires. Cela va de pair avec la mise en œuvre des contrôles aux frontières par étapes afin que les commerçants aient plus de temps pour se préparer »