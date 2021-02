Gordon Lyons, membre de l’assemblée du DUP pour East Antrim, a également ordonné l’arrêt du recrutement du personnel d’inspection et la fin des redevances perçues dans les ports sur les commerçants.

Il a déclaré que cette décision répondait aux «difficultés pratiques» et à l’incertitude causées par le protocole de l’Irlande du Nord.

Les contrôles commerciaux de la mer d’Irlande, qui ont lieu dans les bâtiments portuaires existants réaménagés et dans d’autres installations temporaires, se poursuivront. La décision de M. Lyons concerne les travaux en cours sur de nouvelles installations d’inspection spécialement conçues.

Il a déclaré à l’Autorité palestinienne que les chaînes d’approvisionnement en Irlande du Nord étaient également peu susceptibles de tenir lorsque la bureaucratie augmentera à cette date, ajoutant: «C’est un véritable cauchemar pour nous et cela va nous causer énormément de problèmes.

«Le risque pour l’approvisionnement alimentaire du Nord dans ces circonstances restera élevé, il y a donc beaucoup de difficultés pratiques avec tout cela et cela nous cause une énorme incertitude.»

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine

M. Lyons a déclaré qu’il pensait que sa décision d’arrêter les travaux sur les installations était «une mesure raisonnable et proportionnée à prendre» et a insisté sur le fait que le Royaume-Uni et l’UE devaient trouver des «solutions permanentes» aux problèmes causés par le protocole.