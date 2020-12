ré Lors du référendum de 2016, les Brexiteers n’avaient aucun doute: si les gens votaient pour quitter l’UE, il serait facile de conclure un accord commercial avec le bloc. Le Royaume-Uni «détiendrait toutes les cartes», a déclaré Michael Gove. Un an après le référendum, Liam Fox, alors secrétaire au commerce international, a déclaré que l’accord serait «le plus simple de l’histoire de l’humanité».

Il s’est avéré être tout sauf. Quatre ans et demi après que le Royaume-Uni a voté pour quitter le club de l’UE, et après des centaines d’heures de négociations souvent tendues, les deux parties sont finalement parvenues à un accord de dernière minute sur leur future relation.

Le Royaume-Uni s’est retrouvé avec un Brexit plus difficile que de nombreux sortants de premier plan envisagés en 2016. Ensuite, beaucoup d’entre eux se seraient contentés d’un Brexit plus souple et de liens économiques à long terme relativement étroits avec le bloc de 27 membres, afin d’échapper à son griffes politiques. L’accord de libre-échange purement et simplement conclu est meilleur pour le Royaume-Uni économiquement que l’absence d’accord et de commerce avec ses voisins aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce, mais pas de beaucoup. Il garantira un commerce sans droits de douane et sans contingent, mais n’empêchera pas une augmentation de la bureaucratie aux frontières et ne couvre pas les services, qui représentent 80% de l’économie britannique.

Theresa May, qui a succédé à David Cameron en tant que Premier ministre après sa démission après sa défaite référendaire, a entamé le voyage vers un Brexit dur. En tant que Remainer, Mme May tenait à rassurer les Brexiteers suspects qu’elle s’était engagée à réaliser leur projet. C’est ainsi que son extrait sonore «Brexit signifie Brexit» est né. Elle a précisé que le Royaume-Uni quitterait le marché unique pour mettre fin à la libre circulation; l’union douanière et la compétence de la Cour européenne de justice. Certains collègues du cabinet, dirigés par le chancelier Philip Hammond, s’inquiètent des dégâts économiques. Comme on me l’a dit: «Nous l’avons progressivement ramené à un meilleur endroit.» Mme May s’est retrouvée avec le Brexit le plus doux possible en dehors du marché unique et de l’union douanière.

Mais les Brexiteers avaient déjà mis en banque l’offre initiale de Mme May et se sont engagés à ne permettre aucun retour en arrière. En conséquence, elle a été prise entre le diable et la mer d’un bleu profond; lorsqu’elle a finalement produit un plan du Brexit, elle n’a plu à personne. En juillet 2018, son plan Chequers, approuvé par le cabinet lors d’un sommet en sueur lors de la retraite de pays du Premier ministre, a proposé un «accord d’association» comprenant une zone de libre-échange pour les marchandises, le Royaume-Uni respectant le règlement commun de l’UE sur la réglementation et normes de produits, un arrangement plus souple pour les services financiers, un partenariat de sécurité et une adhésion continue à de nombreuses agences de l’UE.

Lire la suite

Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, s’est inscrit. Alors que le cabinet terminait sa journée avec le champagne Pol Roger, il a chaleureusement proposé un toast en louant Mme May. Mais le lendemain matin, il avait froid aux pieds. Puis David Davis, le secrétaire du Brexit, a démissionné, ce qui a incité M. Johnson à le rejoindre pour qu’il ne soit pas laissé pour compte. C’était un moment charnière; Mme May était maintenant sous la pression non seulement des pro-européens qui voulaient un Brexit plus doux qu’elle ne le proposait, mais aussi des eurosceptiques qui en voulaient un plus dur.

Ces compagnons de lit improbables se combineront plus tard pour vaincre Mme May au parlement, où sa tâche est devenue encore plus difficile après qu’elle a rejeté sa majorité à la Chambre des communes en appelant à des élections anticipées en 2017. Mme May s’attendait à des problèmes de la part des partis d’opposition pro-européens. Mais elle a sous-estimé la campagne bien organisée des tenants de la ligne dure conservatrice au sein du Groupe de recherche européen (ERG), composé de 80 membres, présidé par Jacob Rees-Mogg. Il a surnommé son accord «Brino» – Brexit en nom seulement. Fondamentalement, ils étaient prêts à risquer de perdre leur projet chéri pour obtenir une version puriste et une «pause nette» de Bruxelles.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

En janvier 2019, Mme May a subi la plus lourde défaite gouvernementale de l’histoire, lorsque son accord de retrait a été rejeté par 432 voix contre 202. Dans une impasse, les députés ont voté contre le fait de quitter l’UE sans accord. Mais dans deux autres «votes significatifs», ils n’approuveraient pas une version modifiée de l’accord de Mme May, même après des discussions entre partis. Ceux aux deux extrémités du spectre, l’ERG et la campagne de vote populaire, n’étaient pas intéressés par une voie médiane qui aurait pu aboutir à un Brexit plus doux; les puristes voulaient respectivement un Brexit dur ou pas de Brexit. Dans une série de votes indicatifs visant à trouver un terrain d’entente, les députés ont rejeté toutes les options, votant de justesse contre le maintien de l’union douanière par 271 voix contre 265. Le narcissisme des petites différences entre pro-européens a empêché certains partisans d’un Brexit doux et d’une finale Dites référendum soutenant les propositions de chacun. Un référendum a été rejeté par 295 voix contre 268.

Il y a beaucoup de «si seulement». Si Mme May avait attaché un vote public à son accord, il aurait pu passer. Il y avait de solides arguments en faveur d’un référendum sur ce que signifiait réellement le Brexit, ce que le public ne savait pas en 2016. Si les partisans du référendum avaient soutenu l’accord de Mme May plus tôt au lieu de le démentir, ils auraient peut-être formé une majorité pour un plébiscite. Cependant, les opposants à un référendum y ont vu une tentative de renverser la décision démocratique prise en 2016. Jeremy Corbyn, alors dirigeant travailliste, et Mme May craignaient qu’un autre référendum ne divise leurs partis. Et le GRE craignait que les plans de Mme May ne piègent le Royaume-Uni dans une union douanière et n’allaient jamais avaler cela; ils auraient probablement trouvé un moyen de la faire tomber à un moment donné.

Une Mme May épuisée a finalement jeté l’éponge en mai 2019, déclarant: «C’est et restera toujours une question de profond regret pour moi de ne pas avoir été en mesure de délivrer le Brexit.» Elle a rejoint John Major et M. Cameron, dont le poste de premier ministre a également été détruit par la question de l’Europe; certains incluraient Margaret Thatcher sur la liste.

« L’instinct britannique sera désormais d’en tirer le meilleur parti » (AFP via Getty Images)

De nombreux députés conservateurs avaient des doutes sur M. Johnson, mais le considéraient également comme la personne capable de briser le blocage parlementaire et de gagner des élections générales. Les membres du parti conservateur à tendance eurosceptique ont accepté et M. Johnson a battu Jeremy Hunt par 92 153 voix contre 46 656 lors de l’élection à la direction du parti. Mais M. Johnson n’avait pas de majorité aux Communes, de sorte que la guerre de guérilla avec les pro-européens s’est poursuivie, le Brexit aspirant toujours tout l’oxygène du système politique. M. Johnson a promis de retirer la Grande-Bretagne de l’UE en octobre de l’année dernière quoi qu’il arrive, mais les députés ont détourné le contrôle des affaires de la Chambre des communes pour bloquer aucun accord et garantir une extension de l’adhésion au Royaume-Uni. M. Johnson a suspendu le Parlement pendant cinq semaines, seulement pour que sa décision soit annulée par la Cour suprême dans une décision sans précédent.

Le Royaume-Uni semblait se diriger vers aucun accord après que l’UE eut rejeté les propositions finales de M. Johnson. Mais il a brisé l’impasse sur la frontière irlandaise lors de discussions en tête-à-tête avec Leo Varadkar, son homologue irlandais. M. Johnson a accepté une frontière douanière en mer d’Irlande, ce que l’UE avait toujours proposé, mais qui avait été rejeté par Mme May. Fait remarquable, un haut responsable britannique m’a dit que M. Johnson ne comprenait pas à quoi il s’était engagé. Je n’y croyais pas alors. Mais je le fais maintenant: M. Johnson présenterait plus tard son projet de loi sur le marché intérieur permettant au gouvernement d’annuler certaines parties du protocole d’Irlande du Nord dans son accord de retrait, avant d’abandonner finalement un plan qui aurait enfreint le droit international.

Dominic Cummings, l’assistant le plus proche de M. Johnson et l’architecte de la campagne réussie de vote Leave 2016, l’a persuadé que le seul moyen de sortir de l’impasse parlementaire était d’organiser des élections générales avant qu’un accord sur le Brexit ne soit adopté. C’était un pari, mais M. Johnson l’a pris. Finalement, les démocrates libéraux et le Parti national écossais lui ont remis les votes des Communes dont il avait besoin pour déclencher des élections en décembre dernier. Son brillant slogan, «faites le Brexit», a attiré à la fois les électeurs du Leave 2016 et les personnes qui en avaient assez du problème et qui ne voulaient plus jamais entendre le mot B.

Le pari a payé: M. Johnson a remporté une majorité de 80, la plus grande des conservateurs depuis celle de Mme Thatcher en 1987. M. Johnson a fait campagne sur la base d’un «accord prêt pour le four». Il a dit: « Nous devons juste le mettre au point de gaz quatre, donnez-lui 20 minutes et Bob est votre oncle. » Bien que le Royaume-Uni ait officiellement quitté l’UE le 31 janvier, les négociations sur un accord commercial se sont avérées difficiles; ils ont manqué plus de délais que M. Johnson en tant que Le télégraphe du jour journaliste. Le Brexit a finalement été éclipsé alors que le coronavirus dominait 2020 pour le gouvernement et le public. Il n’est revenu à la une que lorsque les pourparlers ont atteint un point culminant de dernière minute peut-être inévitable alors que la fin de la période de transition se profilait le 31 décembre.

Les tensions dans cette relation difficile ne prendront pas fin maintenant qu’il y a un accord. M. Johnson pourrait encore être tenté de jouer le jeu du blâme de l’UE envers son public national lorsque des différends sur l’accord surviennent. Le processus de résolution des litiges est appelé à être testé car le Royaume-Uni s’écarte des réglementations de l’UE; Les Brexiteers intransigeants presseront M. Johnson de rompre symboliquement avec eux. De même, Bruxelles sera sous la pression de certains États membres de l’UE pour imposer des tarifs si le Royaume-Uni diverge. Les autres points chauds potentiels incluent les aides d’État aux entreprises britanniques. Cependant, M. Johnson pourrait être contraint par Joe Biden, dont il souhaite le soutien et qui voudra voir de bonnes relations entre le Royaume-Uni et ses voisins.

Certains politiciens pro-UE rêvent toujours de rejoindre l’UE. Je soupçonne qu’ils auront une très longue attente. Le public ne les remerciera même pas d’avoir lancé l’idée de si tôt. L’instinct britannique sera désormais d’en tirer le meilleur parti.