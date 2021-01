M. Powell, qui a été impliqué en tant que diplomate dans les négociations sur le retour de Hong Kong en Chine et la réunification allemande avant de jouer un rôle de premier plan dans le processus de paix en Irlande du Nord et de devenir plus tard l’envoyé de David Cameron en Libye, a déclaré que la partie britannique avait fait une série de erreurs fondamentales dans les négociations sur le Brexit.

Sous Theresa May, le gouvernement a eu tort de déclencher le processus officiel du Brexit en 2017 avant de définir sa propre position, et de ne pas développer de plan stratégique pour les négociations, a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni «a massivement surestimé la force de notre position de négociation» face à son «voisin plus grand et plus puissant» et a perdu la confiance en menaçant de revenir sur son accord avec Bruxelles à la frontière de l’Irlande du Nord, a-t-il déclaré.