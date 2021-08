Brexit: l’accord commercial avec l’Australie pourrait ouvrir la voie à un accord avec l’Amérique du Sud où l’agriculture intensive détruit les forêts tropicales

L’accord du gouvernement australien pourrait conduire à un accord commercial similaire avec l’Amérique du Sud, où les forêts tropicales sont de plus en plus rasées pour l’agriculture intensive, entraînant la crise climatique, craignent les écologistes.

Et des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les écoliers britanniques, les patients hospitalisés et les clients des restaurants et des cantines pourraient manger des produits d’animaux qui ont été traités d’une manière qui serait illégale au Royaume-Uni.

L’UE a conclu un accord de principe il y a deux ans avec le bloc Mercosur des pays d’Amérique latine, couvrant les tarifs et les barrières commerciales.

Et les ministres disent que l’accord commercial du gouvernement avec l’Australie stimulera les tentatives du Royaume-Uni de rejoindre l’alliance commerciale CPTPP, qui couvre les pays du Pacifique du Japon au Mexique.

Le groupe de travail britannique de l’Eurogroupe – une coalition de représentants de la protection des animaux – a averti que le Royaume-Uni suivrait l’UE et finirait par financer des pratiques cruelles et nuisibles à l’environnement.

La RSPCA a tiré la sonnette d’alarme sur le soutien du Royaume-Uni à des normes moins strictes alors que l’accord avec l’Australie était imminent au début de cette année.

L’organisation Animal Equality a déclaré qu’un accord avec l’Amérique du Sud « déclencherait une nouvelle déforestation, exercerait une plus grande pression sur la biodiversité brésilienne et créerait une probabilité accrue d’apparition de maladies zoonotiques et une réduction significative des normes des produits importés en Europe ».

En Amazonie, des étendues de terres sont régulièrement défrichées pour élever du bétail pour l’exportation de bœuf et pour planter du soja pour les nourrir. La déforestation, la perte de biodiversité et les violations des droits de l’homme au Brésil ont incité le Royaume-Uni, l’UE et les États-Unis à envisager une action en justice.

La perte de forêts crée encore plus d’émissions à l’origine de la crise climatique, car les arbres et la végétation absorbent le carbone.

Les chiffres de l’année dernière ont montré qu’une zone forestière de la taille d’un terrain de football était perdue toutes les six secondes.

Cornelia Maarfield, chef de projet commerce et climat à la coalition mondiale Climate Action Network, a déclaré que la structure commerciale actuelle, même avant tout accord, était déjà à l’origine de la déforestation et que les futurs accords pourraient aggraver le problème.

Elle a pointé du doigt un rapport commandé par le gouvernement français sur l’accord commercial UE-Mercosur montrant que la croissance de la production de bœuf en Amérique du Sud en raison de l’accord UE-Mercosur accélérerait la perte d’arbres d’au moins 25 % par an et détruirait 36 ​​000 km² de forêt par an.

« Le rapport conclut qu’en tenant compte de la déforestation, les coûts climatiques l’emporteraient sur les avantages économiques », a-t-elle déclaré.

L’agriculture animale intensive a été liée à plusieurs reprises au risque de pandémie, les plus grands scientifiques du monde appelant à une réduction mondiale de la consommation de viande.

Claire Bass, directrice exécutive de Humane Society International/UK, a déclaré que les pratiques agricoles intensives en Amérique du Sud et centrale risquaient de créer de nouvelles maladies, et a averti que tout accord britannique irait à l’encontre des normes souhaitées par le public.

« L’UE et le Royaume-Uni ont fait des progrès significatifs en inversant certaines des pratiques de production les plus flagrantes dans l’agriculture animale intensive, telles que le confinement des poules dans des cages en batterie si petites qu’elles ne peuvent même pas étirer leurs ailes », a-t-elle déclaré.

« Cependant, des centaines de millions de poules, de porcs et d’autres animaux subissent des vies misérables de confinement perpétuel dans des pays comme le Mexique et le Brésil, y compris des cages en batterie et des stalles pour truies qui sont interdites au Royaume-Uni depuis de nombreuses années. »

En plus d’être cruel, le confinement intensif des animaux de ferme était également lié à la génération de maladies plus virulentes en raison du grand nombre d’animaux entassés dans des environnements insalubres, a-t-elle déclaré.

« Toute politique commerciale qui permet l’importation de produits d’origine animale qui ne sont pas conformes aux politiques de bien-être animal du Royaume-Uni et de l’UE ne fait que soutenir une industrie que le public a déjà fermement rejetée, et sape davantage la science derrière ces décisions. »

Au Mexique, les stalles pour truies – interdites au Royaume-Uni depuis 1999 – sont toujours légales, et la plupart des poules là-bas et au Brésil sont gardées dans des cages en batterie, interdites au Royaume-Uni depuis 2012 pour des raisons de bien-être, a-t-elle déclaré.

L’année dernière, des experts de l’UE ont décrit dans un rapport la réglementation brésilienne sur l’abattage et le transport comme « insuffisante ».

L’association caritative World Animal Protection note le pays seulement comme D – sur une échelle où A est le meilleur et G le pire.

Il a noté que l’Organisation alimentaire et vétérinaire de l’UE a estimé que les autorités brésiliennes « ne peuvent garantir que les produits à base de viande exportés vers l’UE ont été produits conformément aux exigences de l’UE ».

Certaines substances sont autorisées chez les bovins et ne peuvent pas être utilisées dans l’UE, a-t-il indiqué.

L’année dernière déjà, un briefing de Compassion in World Farming a averti que le Brésil s’orientait de plus en plus vers l’utilisation de parcs d’engraissement, ce qui « compromettrait complètement nos agriculteurs si ces produits étaient importés au Royaume-Uni ».

Un porte-parole de la Trade and Animal Welfare Coalition, qui fait partie de l’Eurogroup for Animals, a déclaré : « Le Royaume-Uni devrait utiliser sa politique commerciale pour promouvoir un meilleur bien-être à l’échelle internationale, et non pour inciter davantage ou sous-traiter des systèmes de production moins bien-être et non durables dans d’autres parties du pays. le monde, impactant également les animaux sauvages.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Dans toutes nos négociations commerciales, nous ne ferons aucun compromis sur nos normes élevées en matière de protection de l’environnement, de bien-être animal et d’alimentation », le libellé contenu dans le manifeste des conservateurs.