Brexit : la France et l’Allemagne tracent un « cercle restreint » de l’UE – laissant la porte ouverte à la Grande-Bretagne

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La France et l’Allemagne font pression pour proposer à la Grande-Bretagne et à d’autres pays européens une « adhésion associée » à l’UE, une démarche qui pourrait reconstruire les liens du Royaume-Uni avec le bloc.

Les deux pays ont présenté un projet qui créerait quatre nouveaux niveaux, les États les plus alignés formant un « cercle intérieur ».

Dans ce qui sera considéré comme une branche d’olivier, un nouveau niveau extérieur de « membres associés » serait ouvert au Royaume-Uni, jetant ainsi les bases d’une relation économique plus étroite.

Les hauts conservateurs ont accueilli favorablement la proposition, l’ancien vice-premier ministre Michael Heseltine ayant déclaré L’indépendant que la Grande-Bretagne doit explorer de toute urgence cette idée, car « la grande majorité des Britanniques considèrent le Brexit comme une erreur ».

« Le barrage est en train de se briser et l’on constate une tendance croissante à l’intégration à l’Europe », a-t-il déclaré.

Mais cette décision a suscité une réaction furieuse de la part des partisans du Brexit, qui ont accusé les pays de l’UE de « désespoir » dans leur tentative d’élargir le bloc.

La nouvelle de ces projets est intervenue après que Sir Keir Starmer s’est entretenu à Paris avec le président français Emmanuel Macron, dernière étape d’une tournée internationale destinée à présenter le leader travailliste comme un Premier ministre en devenir.

Mais alors que les deux principaux partis marchent sur la corde raide autour du Brexit à l’approche des élections générales de l’année prochaine, les travaillistes et le numéro 10 ont exclu toute forme d’adhésion associée à l’UE.

Alors qu’il tente de séduire à la fois les entreprises pro-remain et les électeurs du Brexit, Sir Keir s’est engagé ce week-end à obtenir un accord « bien meilleur » sur le Brexit s’il remporte les prochaines élections, mais a rejeté la réintégration dans l’union douanière ou le marché unique.

En mars, le président de l’Office pour la responsabilité budgétaire, l’organisme de surveillance du gouvernement, a averti que l’impact économique du Brexit était de la même « ampleur » que la pandémie de Covid et la crise des prix de l’énergie.

Richard Hughes a déclaré que le produit intérieur brut britannique, une mesure clé de la richesse d’un pays, serait 4 pour cent plus élevé si le Royaume-Uni était resté dans l’UE.

Dans le cadre des plans d’adhésion associée, le Royaume-Uni devrait contribuer au budget annuel de l’UE et être gouverné par la Cour de justice européenne en échange de sa « participation » au marché unique.

Les membres associés, qui formeraient le premier « niveau extérieur » du bloc, pourraient inclure des membres du marché unique qui ne font pas partie de l’UE, comme la Suisse, ou « même le Royaume-Uni », selon un document présenté par la France et l’Allemagne.

Ils ne seront pas tenus à une « union toujours plus étroite » et à une intégration plus poussée, ajoute-t-il.

Mais ils devraient s’engager envers les « principes et valeurs communs » de l’UE.

Même s’ils contribueraient au budget de l’UE, les coûts seraient inférieurs à ceux payés par les membres à part entière.

Sir Keir a déclaré que sa rencontre avec M. Macron avait commencé par un « échange de cadeaux » et avait abordé des sujets tels que « la relation entre nos deux pays » et « la prospérité et la sécurité futures ».

Sir Keir a souligné son intention de « bâtir » sur les relations entre la France et la Grande-Bretagne si les travaillistes accèdent au pouvoir.

Une source diplomatique européenne a déclaré Les temps le plan a été conçu en pensant aux travaillistes, bien que Sir Keir ait exclu la réintégration du marché unique de l’UE.

« Il est politiquement soigneusement équilibré d’être un pays potentiel pour la Grande-Bretagne sans qu’il soit nécessaire de réintégrer l’UE ou d’organiser un référendum », a déclaré la source.

Un porte-parole du parti a déclaré : « Les travaillistes chercheront à obtenir un meilleur accord pour la Grande-Bretagne. Cela n’implique aucune forme d’adhésion.

Et le porte-parole officiel du Premier ministre, à la question de savoir si Rishi Sunak accepterait que la Grande-Bretagne devienne membre associé de l’UE, a répondu : « Non ».

L’adhésion associée n’inclurait pas d’union douanière, ce qui permettrait à la Grande-Bretagne de maintenir une politique commerciale indépendante.

Lord Heseltine a dit L’indépendant La Grande-Bretagne « doit explorer de toute urgence » le plan de la France et de l’Allemagne.

Il a déclaré : « La pression impitoyable de l’opinion publique change la dynamique de la politique.

«Le barrage est en train de se briser et on assiste de plus en plus à une tendance à l’intégration à l’Europe. C’est une opportunité offerte par la France et l’Allemagne et qu’il convient de saisir.

«La grande majorité des Britanniques considère le Brexit comme une erreur, même ceux qui y croient encore conviennent qu’il n’a jamais été possible de le mettre en œuvre.

« Les conservateurs ont au moins reconnu qu’un changement était nécessaire, d’abord avec l’Irlande du Nord et l’accord de Windsor, puis avec Horizon, permettant une coopération en matière de science et de technologie. »

Il a également suggéré que les positions politiques pourraient changer après les prochaines élections. « Même si le mur rouge risque d’être infranchissable de ce côté-ci des élections législatives, la pression des événements poussera les citoyens des deux principaux partis à oser le changement et à établir des liens permanents avec l’Europe », a-t-il déclaré.

« Ce nouveau plan entre la France et l’Allemagne doit être exploré de toute urgence. »

En réponse à ce projet, le député conservateur Tobias Ellwood, qui avait précédemment appelé le Royaume-Uni à rejoindre le marché unique de l’UE, a déclaré que le Royaume-Uni avait besoin d’un « réengagement pragmatique avec l’Europe ».

« Alors que notre accord sur le Brexit doit faire l’objet d’une renégociation formelle, nous devons explorer davantage de voies permettant d’obtenir des avantages économiques », a-t-il ajouté.

Sir Jacob Rees-Mogg, interrogé sur la possibilité de rejoindre un nouveau niveau extérieur de l’UE, a déclaré : « J’aime le niveau extérieur dans lequel nous nous trouvons actuellement. »

L’ancien ministre du Brexit, Lord Frost, a déclaré L’indépendant La Grande-Bretagne ne devrait « certainement pas » envisager de devenir membre associé.

Sir John Redwood, ancien ministre conservateur du Commerce, a déclaré que quitter le marché unique était « un élément crucial du dossier du Brexit » et qu’y revenir causerait « d’énormes dégâts » à l’industrie britannique. Il a déclaré qu’une « grande victoire » du Brexit résidait dans le fait de ne plus devoir contribuer au budget du bloc.

Le député conservateur Craig Mackinlay a déclaré que cette idée « sent le désespoir » à un moment où de nombreux États membres se demandent « à quoi sert cette bête dévoreuse de démocratie ». Il a déclaré : « Le pays a rejeté cela une fois et le fera à nouveau. »

Gina Miller, la militante anti-Brexit, a déclaré L’indépendant le Royaume-Uni devrait « voir cette démarche comme une opportunité de lancer » le processus de réadhésion à l’UE.

«Cette option ‘oignon’, qui fait partie d’une couche externe de l’UE, est un rameau d’olivier de la part de nos voisins européens, mais nous devons négocier avec prudence pour nous assurer de retrouver au moins une partie de l’influence que nous avons perdue sous l’extrémisme Brexiteer.» dit-elle.

Et Best for Britain, qui milite pour des liens plus étroits avec l’UE, a déclaré que les propositions étaient « encourageantes », même si l’adhésion associée reste « encore loin ».

Selon les plans, un deuxième niveau pour les membres extérieurs n’inclurait aucune intégration avec le droit de l’UE mais verrait une mise à niveau de la Communauté politique européenne (CPE), dont la Grande-Bretagne fait partie. Il comprendrait des accords de libre-échange dans certains domaines comme l’énergie ou la défense, et se concentrerait sur la coopération sur des questions importantes comme le climat et la sécurité.

Le document a été rédigé par un « groupe de travail franco-allemand sur la réforme institutionnelle de l’UE », composé d’experts, d’universitaires et de juristes, créé par les gouvernements français et allemand plus tôt cette année. Les propositions devraient être présentées lors d’une réunion mensuelle des ministres des États membres de l’UE.