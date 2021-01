À quelques heures seulement de la sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière de l’UE, seuls 450 camions avaient demandé des permis leur permettant d’entrer dans le Kent et de traverser la Manche le premier jour complet du Brexit.

Les responsables espèrent que ce chiffre minime – comparé aux 6-7000 se dirigeant vers Calais en ferry et à 3-3500 sur les trains Eurotunnel un jour normal – reflète simplement les faibles volumes de trafic le jour férié du Nouvel An, ainsi que certains transporteurs s’abstiennent de se rendre sur le continent jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient prises.

Après que le Royaume-Uni ait quitté le marché unique et l’union douanière de l’UE à 23 heures le soir du Nouvel An, tout camion entrant dans le comté sans KAP – surnommé le « Kermit » par les conducteurs – peut être retourné et renvoyé avec une pénalité de 300 £.