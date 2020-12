Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il examinerait les détails de tout accord avec l’UE avant de décider d’offrir ou non le soutien de son parti, mais a ajouté: «Si le choix est un accord ou pas d’accord, alors un accord est évidemment dans l’intérêt national. «

Alors que les négociateurs David Frost et Michel Barnier se rapprochent apparemment d’un accord, Sir Keir a admis qu’il y avait des divisions au sein de son cabinet fantôme sur la question.

Mais il a insisté sur le fait que lorsqu’il s’agissait d’un vote, «nous nous rassemblerons, en discuterons en équipe et nous serons unis.

Un engagement travailliste à soutenir un accord à Westminster donnerait à Boris Johnson plus de latitude pour faire des concessions à Bruxelles, en supprimant la capacité des conservateurs eurosceptiques purs et durs à bloquer tout ce qu’ils considèrent comme un Brexit plus souple.