Brexit: Hunt et Tugendhat s’engagent à maintenir le projet de loi sur le protocole de Boris Johnson et à soutenir la “révolution”

Les candidats du Parti conservateur Jeremy Hunt et Tom Tugendhat se sont engagés à faire avancer la législation controversée de Boris Johnson pour abandonner unilatéralement les contrôles du Brexit au mépris de l’UE.

Les modérés qui soutiennent le reste ont tous deux promis de faire avancer le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, malgré les avertissements qu’il enfreindrait le droit international.

M. Hunt a suggéré de regretter d’avoir soutenu la campagne Rester – disant qu’il serait “très tenté” de voter Leave – et a promis de faire de la Brexiteer Esther McVey le poste de vice-Premier ministre s’il remportait le concours.

M. Tugendhat a décrit le Brexit comme une “révolution” qui ne pouvait être renversée. « Il n’y a pas de retour dans l’Union européenne. Je ne voterais jamais pour retourner dans l’Union européenne. C’est terminé,”

Le militant de Remain a également déclaré que le projet de loi sur le protocole était un bon “levier de négociation” pour pousser l’UE plus loin dans l’assouplissement des contrôles. « Il faut garder l’addition. Vous devez avoir le pouvoir de négociation », a-t-il déclaré au L’heure du dimanche.

M. Tugendhat a également affirmé qu’il pouvait à la fois “réinitialiser” les relations avec Bruxelles et mettre fin aux barrières entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. « Il y a deux choses qui vont changer cette dynamique. Le premier est la facture. Le second est un changement de chef.

Le président du comité restreint des affaires étrangères a ajouté: “Je peux livrer ce que nous demandons, l’Irlande du Nord faisant pleinement et complètement partie du marché unique britannique, sans le risque pour les Européens qu’ils prétendent actuellement.”

M. Hunt a dit au Télégraphe du dimanche il ferait passer le projet de loi sur le protocole au Parlement s’il gagnait, malgré l’avertissement de l’UE selon lequel le projet de déchirer l’accord de retrait du Brexit enfreindrait le droit international et pourrait déclencher des représailles commerciales.

L’ancien ministre, faisant sa deuxième candidature à la direction, a également déclaré que les “libertés du Brexit” devaient être adoptées dans le but de faire de la Grande-Bretagne une économie “puissante”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voterait maintenant pour quitter l’UE s’il pouvait revenir au référendum de 2016, il a répondu: “Je serais très tenté de le faire.”

Interrogé sur la BBC Dimanche matin s’il « souffle avec le vent » sur le Brexit, M. Hunt a déclaré : « Je n’ai jamais douté un seul instant que nous puissions faire un énorme succès en dehors de l’Union européenne.

Le ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg, a déclaré qu’il était “très important” que le prochain dirigeant puisse tenir ses promesses sur le Brexit et faire avancer le projet de loi sur le protocole. “Il faut que ce soit quelqu’un qui soutienne cela.”

Sajid Javid, qui est entré dans la course samedi, a déclaré que le Royaume-Uni devrait envisager de déchirer les anciennes lois de l’UE “pour faire de nous une économie plus favorable aux entreprises, créatrice de richesse et entrepreneuriale”.

Les candidats se sont éloignés de l’appel du député conservateur Tobias Ellwood à un retour au marché unique de l’UE pour aider à atténuer la crise du coût de la vie.

M. Tugendhat a déclaré que la chose la plus vilaine qu’il ait jamais faite était “d’envahir un pays” – faisant référence à son passage dans l’armée lors de l’invasion de l’Irak.

Pendant ce temps, les équipes de campagne à la direction des conservateurs seraient en train de rédiger des dossiers remplis d’allégations compromettantes contre des candidats rivaux et leurs assistants.

Au moins deux équipes de campagne rivales auraient remis des dossiers numériques travaillistes remplis d’allégations contre des opposants potentiels, selon le L’heure du dimanche – avec même les membres du personnel des candidats soi-disant ciblés.

Le député travailliste Chris Bryant a tweeté: “Les histoires qui circulent sur les différents candidats à la direction sont si sinistres qu’elles sont difficiles à créditer, mais encore plus bizarre est le fait que les députés conservateurs les font circuler.”