Bonjour. «Pas de voie réaliste» pour un vote rapide sur les chèques de relance de 2 000 $, dit Mitch McConnell. La campagne américaine de vaccination démarre lentement. Mais d'abord: le Brexit.

Plus de quatre ans après le vote de la Grande-Bretagne en faveur de la sortie de l’Union européenne, de nouvelles règles sur les voyages et le commerce entreront en vigueur demain, concluant une saga qui a divisé les Britanniques et dominé la politique britannique. Les deux parties sont parvenues à un accord la semaine dernière, après près d’un an de négociations commerciales. Hier, le Parlement britannique a approuvé l’accord. Demain marque la fin de la libre circulation des personnes entre la Grande-Bretagne et l’UE J’ai parlé à Mark Landler, chef du bureau londonien du Times, de ce que tout cela signifie et de ce qui va suivre. (Notre conversation a été modifiée par souci de concision.) CLAIRE: Comment la nouvelle relation entre la Grande-Bretagne et l’UE affectera-t-elle la vie quotidienne des gens? MARK: Le but de l’accord commercial de 1 200 pages entre la Grande-Bretagne et l’UE était d’éviter des changements très perturbateurs, tels que les tarifs et les quotas. Mais il y aura un éventail d’autres exigences bureaucratiques qui n’existaient pas avant le 1er janvier.

Les gens ne verront pas un changement soudain du prix des fruits et légumes frais dans les supermarchés londoniens. Mais cela aura un impact sur les Britanniques qui, par exemple, souhaitent emmener leur chien en vacances sur le continent ou qui souhaitent trouver un emploi quelque part dans l’UE. Commerce. Voyage. Rien d’autre? La Grande-Bretagne s’est retirée du programme d’échange Erasmus, qui permettait aux étudiants britanniques d’étudier dans les pays de l’UE et vice versa. C’est un exemple très visible de choses qui vont changer dans l’ère post-Brexit. Une autre chose, qui peut prendre un peu plus de temps à se concrétiser, est cette idée de séparatisme et d’indépendance. L’Écosse, par exemple, était contre le Brexit, et cela pourrait alimenter une nouvelle impulsion pour rompre avec le reste de la Grande-Bretagne. Qu’est-ce que cela signifiera pour l’économie britannique? Beaucoup de choses doivent encore être négociées. Un des principaux moteurs de l’économie britannique est le secteur des services, y compris les services juridiques, financiers, de conseil et autres. Presque rien de tout cela n’est encore couvert dans l’accord commercial. Comment la pandémie a-t-elle affecté le processus? Sans cela, les négociations de l’accord commercial auraient été la plus grande histoire du pays. Mais le Brexit a été presque complètement éclipsé par le coronavirus. La Grande-Bretagne est préoccupée par cette crise sanitaire, qui étouffera les effets immédiats du Brexit. Mais avec le temps, ceux-ci deviendront plus visibles. Ce qui signifie que le débat sur le Brexit n’est peut-être pas terminé dans le pays.