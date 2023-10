Le 14 octobre, les Australiens ont voté « non » lors du référendum sur « Un projet de loi visant à modifier la Constitution afin de reconnaître les premiers peuples d’Australie en établissant une voix pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres ».

Je pense que c’était le bon résultat – même si, malheureusement, le référendum lui-même a probablement divisé les Australiens. Le Premier ministre Anthony Albanese a commis une grave erreur de jugement en présentant un plan non élaboré et en forçant ainsi les gens à voter « Oui » ou « Non » sur la base de grands thèmes généraux – droits des autochtones contre égalité universelle en vertu de la Constitution – plutôt que d’informations détaillées. . S’il avait prêté plus d’attention à la polarisation créée par le référendum britannique sur le Brexit en 2016, il aurait peut-être agi différemment.

Lorsque nous, Britanniques, avons voté pour savoir si le Royaume-Uni devait rester dans l’Union européenne, nous n’avions pas d’autre choix que de prendre une décision sur la base de sentiments généraux sur de grands thèmes. Mais le problème dans ce cas n’était pas un manque mais un excès d’informations. Il existe tellement de détails disponibles sur le fonctionnement de l’UE qu’aucun profane ne peut tout comprendre. Même la version consolidée de Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait 344 pages et j’ai dû le compléter avec des aperçus plus accessibles des réglementations en matière de droit, d’économie, de voyage, d’immigration, d’accords commerciaux, etc. J’ai finalement presque perdu l’envie de vivre lorsque j’ai essayé de comprendre ce que le Brexit signifierait pour la pêche. droits humains – une préoccupation majeure pour de nombreux habitants à faible revenu d’Aldeburgh, une ville de la côte Est où je passe beaucoup de temps. En fin de compte, alors que le temps pressait, je me suis tourné vers des aperçus, y compris les arguments du gouvernement Cameron en faveur du vote « Remain », les arguments de Daniel Hannan en faveur du vote « Leave » et les arguments non partisans de David Torrance. Référendum européen 2016 : un guide pour les électeurs.

J’ai voté « Remain », estimant que ce serait le meilleur moyen de maintenir la stabilité du Royaume-Uni et les produits essentiels à un prix abordable, mais mon père, qui a acquis sa richesse en prédisant les mouvements des marchés financiers, a voté « Leave » parce qu’il pensait que ce serait le cas. mieux pour l’économie britannique. Ma mère a décidé que c’était l’une des très rares occasions où elle serait guidée par lui. Mon mari a écouté et observé autant d’analyses du pour et du contre que possible autour de ses longues heures de travail et a voté « Leave », estimant que cela rendrait le pays plus fort. Un de mes amis les plus proches était d’accord avec lui, tandis que deux autres étaient d’accord avec moi.

De nombreux Britanniques essayaient alors simplement de prendre une décision éclairée, basée sur une compréhension du fonctionnement de l’UE, des conséquences d’en faire partie ou d’en sortir, et de nos propres principes politiques et philosophiques. Mais alors même que nous le faisions, certains discours réductionnistes et polarisants prenaient forme. Un côté estimait que voter pour « Leave » était un vote pour la démocratie et démontrait sa loyauté envers la Grande-Bretagne, tandis que l’autre camp affirmait que voter « Remain » revenait à prendre position contre le racisme et la xénophobie. Mais il s’agit d’une fausse dichotomie, car les gens peuvent à la fois soutenir la démocratie, être loyaux envers leur pays et s’opposer au racisme et à la xénophobie – et toutes ces choses sont parfaitement compatibles avec la décision de voter « Quitter » ou « Rester ».

Briser le Brexit : comment le Royaume-Uni a voté Avec 72 %, le taux de participation a été extraordinairement élevé par rapport aux normes des récentes élections générales, mais surtout dans les zones pro-Leave.

Une connaissance m’a dit : « Je peux résumer mes raisons de voter « Quitter » en un mot : « démocratie ». Si j’avais répondu : « Je peux résumer mes raisons de voter « Rester » en trois. «Je ne suis pas raciste», m’aurait-elle sûrement dit avec indignation qu’elle n’était pas raciste non plus – mais cela ne m’est pas venu à l’esprit parce que je ne pense pas que les Leavers étaient motivés par le racisme. Au lieu de cela, j’ai tenté de la convaincre qu’il valait mieux ne pas qualifier tous ceux qui ne sont pas d’accord avec vous de simples « opposants à X bonnes choses » (démocratie) ou « partisans de Y mauvaises choses » (racisme). Malheureusement, la seule chose que j’ai réussi à faire, c’est de l’offenser tellement qu’elle ne m’a plus jamais adressé la parole.

Les gens qui ont voté « Leave » se retrouvent désormais souvent personae non gratae dans les institutions dominantes, où ils sont considérés comme des « xénophobes racistes au visage gammon », tandis que les « remoaners » ne sont pas les bienvenus dans de nombreux espaces hétérodoxes, dans lesquels ils sont décriés comme « éveillés ».

Il est ridiculement stupide et contre-productif de diviser les gens de cette manière. Les électeurs du « Remain » et du « Leave » ne peuvent même pas être clairement divisés entre les camps de gauche et de droite, puisque 42 % des électeurs conservateurs ont voté « Remain » et 37 % des électeurs travaillistes ont choisi « Leave ». Nous ne pouvons certainement pas les diviser entre « ceux qui détestent leur pays » et « ceux qui détestent les étrangers ». Le pourcentage de personnes motivées par l’une ou l’autre de ces opinions extrêmes était presque certainement minuscule – même si la rhétorique a probablement persuadé certaines personnes de voter d’une certaine manière simplement pour indiquer qu’elles n’étaient pas déloyaux, ou à l’inverse qu’ils n’étaient pas racistes.

Les militants et les politiciens présentent souvent aux gens de fausses dichotomies afin de les pousser à adopter certaines positions. On peut trouver des exemples dans tous les camps politiques. Si vous n’êtes pas favorable à l’affirmation automatique des jeunes trans-identifiés, vous voulez qu’ils se suicident. Si vous ne signez pas cette pétition pour interdire les drapeaux de la fierté, vous voulez que les enfants soient préparés à des abus sexuels. Si vous ne voulez pas définancer la police, vous soutenez le lynchage des hommes noirs. Si vous pensez que la police fait parfois un usage excessif de la force, vous voulez une société sans loi dans laquelle des criminels violents peuvent tuer des gens.

Une voix du cœur Égalité juridique et politique de la déception.

Nous avons vu cette dynamique à l’œuvre lors de la campagne Voice. Comme l’a écrit un de mes amis australiens, qui souhaite rester anonyme :

Selon notre Premier ministre, nous devrions voter « Oui », car « la gentillesse ne coûte rien ». L’icône des médias australiens, Ray Martin, a déclaré publiquement que si vous ne votez pas « Oui », vous êtes probablement un « dinosaure ou un connard ». Même l’acteur hawaïen bien-aimé Jason Momoa a apporté son soutien. Si ce n’était pas un suicide social potentiel de prononcer autre chose que de soutenir la campagne du « Oui », pourrait-on murmurer à un ami de confiance… « Qu’est-ce que je vote exactement pour ou contre ? À la place de l’information, nous avons des récits émouvants et des démagogies moralistes, réduisant le problème à une fausse dichotomie dans laquelle soit on se soucie des intérêts des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres et on souhaite qu’ils aient une voix parce que l’on est un être humain honnête, soit on ne se soucie pas d’eux et on ne souhaite pas qu’ils aient leur mot à dire parce que l’on est un bigot stupide.

Même les Australiens les plus réfléchis et les mieux informés semblent avoir été incapables de définir clairement ce qu’impliquerait le changement constitutionnel proposé, car ces informations n’existaient tout simplement pas. Le détail devait être réglé plus tard. Que signifie dire que les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres devraient avoir la voix ? Pour certains électeurs du « Oui », il s’agissait de reconnaître les autochtones comme les premiers peuples d’Australie ; pour d’autres, il s’agissait de vouloir qu’ils se sentent respectés et valorisés et qu’ils aient un avenir meilleur, ce qu’ils pensaient que la Voix pouvait faciliter. Certains pensaient que cela favoriserait l’unité et la réconciliation entre Australiens blancs et noirs. Certains, comme Thomas Mayo, leader de la campagne du « Oui », espéraient même que la Voix mènerait à un mouvement politique noir qui persuaderait le gouvernement de démolir certaines des vieilles institutions australiennes, de payer des réparations et peut-être même d’instaurer le communisme. D’autres pensaient que la Voix serait avant tout symbolique, un petit gage de reconnaissance de la valeur des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres.

Les personnes qui ont voté « Oui » auraient pu être d’accord avec l’une des affirmations suivantes :

● Les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres devraient avoir une voix.

● Les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres devraient être reconnus comme les premiers peuples d’Australie.

● Je veux un avenir meilleur pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres.

● Je veux que les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres se sentent respectés et valorisés.

● J’apprécie l’unité et la réconciliation entre tous les Australiens.

● Je suis convaincu que The Voice sera un comité consultatif qui exigera du gouvernement qu’il écoute les représentants démocratiquement élus des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres et qu’il soit parfaitement informé de leurs besoins en matière de logement, de soins de santé, d’emploi, d’éducation et de justice pénale.

● Il s’agit de la première étape vers une réforme économique et institutionnelle radicale et des réparations indispensables pour les peuples autochtones.

● Ce n’est qu’un petit signe de reconnaissance pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres : c’est le moins que nous puissions faire.

● Je veux être une bonne personne et faire ce qu’il faut. Voter « non » serait raciste.

Les électeurs du « non » avaient un spectre de motivations tout aussi large. Certains considéraient la Voix comme une manifestation d’une politique identitaire conflictuelle et d’une culture de victimisation, d’autres ne voulaient pas consacrer dans la constitution un statut juridique distinct basé sur la race, et certains étaient sceptiques quant au fait que la Voix représenterait les véritables intérêts des Australiens autochtones.

Les personnes qui ont voté « non » auraient pu faire l’une des déclarations suivantes :

● Les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres n’ont plus besoin de se faire entendre. Ils reçoivent déjà suffisamment de considérations spéciales.

● Je ne veux pas continuer à me concentrer sur qui est arrivé en premier. Cela divise.

● Je suis favorable à la reconnaissance des Premiers Peuples et à leur garantir une voix, mais je ne sais pas comment cette proposition fonctionnerait en pratique et j’ai besoin de connaître les limites de son hard et soft power pour qu’elle soit inscrite dans le…