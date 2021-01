Le problème sous-jacent semble être un manque de confiance, parfaitement compréhensible compte tenu de l’histoire du Brexit. Le chauvinisme et la suspicion semblent conduire les déclarations publiques et la politique d’achat de vaccins. Une course ridicule a été organisée, dans l’esprit de certains, entre le Royaume-Uni et l’UE pour voir qui peut vacciner leurs populations le plus rapidement. La Grande-Bretagne a atteint 10 pour cent, l’Europe continentale 2 pour cent. Ceci, absurdement, a été utilisé pour justifier le Brexit, laissant de côté le sombre bilan de la Grande-Bretagne en matière de décès dus à Covid. Si cette concurrence transmanche a pour effet de stimuler les efforts, elle a peut-être quelque chose à dire, mais cela semble peu probable étant donné que l’offre est partout une contrainte. De plus, le coronavirus ne respecte pas les frontières nationales; s’il fait rage en France, il n’y restera pas. Les esprits se sont enflammés, comme lors des précédentes escarmouches sur la fermeture des frontières, les livraisons de supermarchés en Irlande du Nord, du poisson (inévitablement) et un chauffeur de camion qui était bouleversé de trouver son sandwich au jambon saisi au Hook of Holland («Bienvenue au Brexit, monsieur ”).