icola Sturgeon, le premier ministre écossais, a appelé une fois de plus le gouvernement à prolonger la période de transition du Brexit. Ce n’est rien de nouveau mais en politique, la même chose que la comédie, euh… le timing est tout. Avec le blocus des transports en provenance de Grande-Bretagne en tant que nouvel «homme malade de l’Europe» et le chaos dans les tribunaux qui monte déjà, même les plus silex des Brexiteers pourraient être persuadés que les pénuries de nourriture n’en valent probablement pas la peine, et le Brexit pourrait être utile retardé de quelques semaines au moins. Les pourparlers, après tout, se poursuivent, mais il est peu probable qu’ils se réunissent pendant la période des fêtes. Les voyages et les communications, ainsi que la capacité des politiciens à faire face à de multiples crises, sont soumis à une pression dangereuse. Tout cela est, comme on dit, sans précédent.