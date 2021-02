Brexit: DUP lance une contestation judiciaire du protocole d’Irlande du Nord

Le Parti unioniste démocratique (DUP) d’Irlande du Nord lance une contestation judiciaire du protocole de l’accord sur le Brexit en Irlande du Nord.

La fête argumenté dans une déclaration dimanche soir, que le Protocole viole deux lois britanniques: l’Acte de l’Union, qui garantit un commerce sans entraves entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord; et l’Accord de Belfast.

« Ni l’Assemblée d’Irlande du Nord, ni l’exécutif de l’Irlande du Nord ni le peuple d’Irlande du Nord n’ont consenti à la mise en place du Protocole ou à ce que le flux de marchandises de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord soit entravé par des contrôles », a déclaré Arlene Foster, responsable du DUP.

« Ils n’ont certainement pas consenti à ce que les modalités de ces contrôles soient déterminées par un pouvoir sur lequel nous n’avons aucun droit démocratique », a-t-elle ajouté.

Trois autres personnalités syndicalistes – Ben Habib, Kate Hoey et Jim Allister – se joignent au DUP dans son défi avec le parti déclarant qu’il s’attend à ce que « d’autres rejoignent également cette voie ».

Le protocole d’Irlande du Nord est un texte clé du Brexit qui garantit qu’aucune frontière dure n’est érigée entre l’Irlande du Nord – une province britannique – et la République d’Irlande, un État membre de l’UE. Les négociateurs des deux côtés de la table craignaient qu’une barrière physique entre les deux territoires ne mette en danger l’Accord du Vendredi Saint de 1998 qui mettait fin à plus de trois décennies de violences sectaires sanglantes.

Le protocole permet aux marchandises de circuler librement entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, mais des contrôles douaniers et vétérinaires sont effectués pour les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Les politiciens britanniques, y compris le Premier ministre Boris Johnson, ont critiqué le protocole, qui, selon eux, crée une frontière de facto dans la mer d’Irlande entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Le protocole est opérationnel depuis le 1er janvier, après la finalisation du divorce du Royaume-Uni de l’UE, et est censé rester en vigueur jusqu’à ce qu’une autre solution puisse être trouvée.

Certaines perturbations du commerce ont été signalées à la suite de la mise en œuvre du protocole et plus tôt ce mois-ci, les contrôles dans certains ports ont été brièvement suspendus en raison de préoccupations concernant la sécurité du personnel – des graffitis à Larne, à environ 30 kilomètres au nord-est de Belfast, évoquaient les tensions post-Brexit sur L’Irlande du Nord et a qualifié le personnel portuaire de « cibles ».

Le DUP a présenté un plan en cinq points contre le Protocole début février qui prévoit pour la partie de s’opposer à toutes les mesures liées au traité à l’Assemblée de l’Assemblée du Nord, d’envoyer un «signal fort» à Dublin que les relations entre les deux côtés de l’île sont affectées et de lancer un pétition parlementaire exhortant le gouvernement britannique à déclencher l’article 16 du protocole.

L’article permet à chaque partie d’agir unilatéralement si elle juge que l’application du Protocole donne lieu à « de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales susceptibles de persister ou à un détournement des échanges ».

La pétition, qui a recueilli plus de 142 000 signatures, doit être débattu lundi par les députés à Westminster.