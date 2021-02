Brexit: DUP lance une contestation judiciaire du protocole de l’Irlande du Nord

Mme Foster est accompagnée du chef adjoint du DUP Nigel Dodds, du chef du parti à Westminster, Sir Jeffrey Donaldson et du whip en chef Sammy Wilson, ainsi que de l’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib, de son homologue eurosceptique Kate Hoey et de Jim Allister, le chef du parti Traditional Unionist Voice. .

«Au cœur de l’accord de Belfast se trouvait le principe du consentement, mais le protocole de l’Irlande du Nord a conduit un entraîneur et des chevaux à la fois par l’acte d’Union et l’accord de Belfast.

Le protocole de l’Irlande du Nord est conçu pour garantir qu’il n’y a pas de frontière dure sur l’île d’Irlande et a effectivement déplacé la frontière réglementaire et douanière vers la mer d’Irlande, avec une série de contrôles, certifications, inspections et déclarations désormais requises sur de nombreuses marchandises expédiées vers la région de la Grande-Bretagne.

Le dirigeant du SDLP et député de Foyle, Colum Eastwood, a déclaré: « L’action en justice du DUP contre le protocole irlandais est mal jugée et ne fera que renforcer davantage l’environnement politique fébrile et créer davantage d’incertitude pour les personnes et les entreprises.