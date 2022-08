Brexit divisé avec l’UE sur les risques de données personnelles pour les entreprises et la sécurité du Royaume-Uni, prévient un rapport

Un ancien ministre de l’Intérieur conservateur a soutenu les appels pour que le successeur de Boris Johnson abandonne son projet de Brexit de se séparer de l’UE sur la réglementation des données, au milieu des avertissements que cela coûtera des milliards aux entreprises.

Un nouveau rapport de l’ancien chef des eurodéputés conservateurs, Lord Timothy Kirkhope, avertit aujourd’hui que le projet de M. Johnson d’un nouveau règlement sur la sécurité des données réservé au Royaume-Uni pourrait couper la Grande-Bretagne du libre échange d’informations en Europe et saper les protections contre le crime international et le terrorisme.

Les entreprises pourraient être exclues de marchés lucratifs et pourraient se délocaliser en dehors du Royaume-Uni afin d’éviter les obstacles supplémentaires au commerce, tandis que la police et les agences de sécurité pourraient perdre l’accès à des informations vitales sur les casiers judiciaires, les empreintes digitales, l’ADN ou les immatriculations de voitures des suspects, selon le rapport. met en garde.

L’auteur Lord Kirkhope, qui a dirigé le groupe conservateur au Parlement européen pendant six ans et a joué un rôle clé dans l’élaboration du système de sécurité des données GDPR de l’UE, a déclaré L’indépendant que les propositions “idéologiques” de M. Johnson semblaient motivées par l’impulsion de démontrer les avantages du Brexit.

Mais il a déclaré que “faire cavalier seul” pour lui-même pourrait porter un coup dur au commerce des services de données personnelles d’une valeur de 85 milliards de livres sterling d’exportations du Royaume-Uni vers l’UE et de 42 milliards de livres sterling d’importations de l’UE en 2018.

Et il a déclaré que le système de réglementation plus léger de Johnson pourrait signifier que des données personnelles se retrouveraient entre les mains d’entreprises sans le consentement des citoyens, d’une manière qui est empêchée par le RGPD.

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, a mis en garde contre le fait de permettre aux agences britanniques d’être exclues des accords de sécurité à l’échelle de l’UE, tels que la convention de Prüm sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, qui reposent sur des accords d’adéquation des données avec Bruxelles.

Appuyant le rapport, elle a déclaré : « Dans l’intérêt de la sécurité, tant pour le Royaume-Uni que pour l’UE, nous devrions chercher à maintenir la libre circulation des données.

“En tant qu’ancien ministre de l’Intérieur, j’ai pu constater à quel point il était important d’avoir accès à Prüm, au système européen d’information sur les casiers judiciaires et à d’autres bases de données pour aider à lutter contre la criminalité grave.”

L’ancienne ministre de l’Intérieur Amber Rudd a soutenu le rapport (Getty)

L’adéquation des données était un élément important des négociations de l’accord de M. Johnson sur le Brexit, la Commission européenne ayant officiellement confirmé en juin 2021 que la législation britannique offrait des protections équivalentes aux directives de l’UE dans ce domaine.

La vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, a alors précisé que le statut pourrait être retiré à tout moment si la Grande-Bretagne s’écartait trop des normes européennes, déclarant: “Si quelque chose change du côté britannique, nous interviendrons”.

Mais un peu plus de deux mois plus tard, le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a lancé une consultation sur la manière dont le Royaume-Uni pourrait “remodeler” son cadre réglementaire en dehors de l’UE avec l’adoption de lois de protection des données “agiles et adaptables”. Cela a été suivi en janvier par un document sur les « avantages du Brexit » exposant des plans pour un « régime de protection des données favorable à la croissance et à l’innovation ».

M. Johnson s’est vanté que cela pourrait contribuer à une déréglementation de 11 milliards de livres sterling pour l’économie britannique grâce au Brexit.

Mais le rapport d’aujourd’hui, publié par le Forum européen conservateur et vu par L’indépendantavertit que la perte potentielle de flux de données coûtera beaucoup plus cher aux entreprises britanniques.

Le gouvernement britannique a été averti de ne pas mettre en danger le flux de données avec l’UE (AFP/Getty)

Lord Kirkhope a déclaré qu’il était “impératif” que Liz Truss ou Rishi Sunak “regardent à nouveau et inversent la politique actuelle du gouvernement britannique” s’ils atteignent le 10 Downing Street.

“Le gouvernement dit aux électeurs qu’il est juste que la Grande-Bretagne” fasse ce qu’elle veut “après le Brexit”, a-t-il déclaré. L’indépendant. “Cela peut sembler très attrayant aux oreilles de la plupart des gens, mais la vérité est qu’une fois que vous vous éloignez des normes internationales, il y a inévitablement des coûts énormes et d’énormes menaces pour les entreprises.”

Sans la libre circulation des données, les gens pourraient rencontrer des difficultés avec leurs comptes de médias sociaux, leurs achats sur Internet ou leurs transferts d’argent à l’étranger. Et les entreprises pourraient se retrouver obligées de renégocier des contrats qui stipulent actuellement la conformité au RGPD.

Certains pourraient essayer d’opérer sous des régimes parallèles du Royaume-Uni et de l’UE, tandis que d’autres pourraient déplacer des activités dans l’UE pour éviter le fardeau d’une administration supplémentaire, a averti le rapport.

Lord Kirkhope a souligné qu’il ne prenait pas parti dans la course à la direction des conservateurs et espérait que les deux candidats privilégieraient le “pragmatisme” plutôt qu’un engagement à rompre les liens avec Bruxelles.

Liz Truss et Rishi Sunak sont invités à abandonner le plan de Boris Johnson (PENNSYLVANIE)

Mais il a dit : « J’entends Liz Truss dire ‘nous pouvons nous débarrasser de toute cette bureaucratie européenne’. Se débarrasser de la bureaucratie de l’UE en matière de données nuirait gravement aux entreprises et, sur le plan international, nous ferait sortir comme un pouce endolori et serait moins attrayant pour les investisseurs.

Son avertissement a été soutenu par l’Institute of Directors, dont le directeur des politiques, Roger Barker, a déclaré : “La poursuite de la divergence réglementaire avec l’UE en soi n’a guère de sens pour les entreprises.

« Le maintien d’un niveau élevé d’équivalence entre les régimes de protection des données de l’UE et du Royaume-Uni est hautement souhaitable pour les entreprises britanniques, étant donné l’énorme ampleur des importations et des exportations entre le Royaume-Uni et l’UE qui dépendent de la libre circulation des données. Le gouvernement n’a pas encore démontré de manière convaincante comment la divergence réglementaire sur la protection des données apporterait un avantage net aux entreprises britanniques “

Et les chambres de commerce britanniques ont déclaré que l’accord “d’adéquation des données” conclu avec l’UE en 2021 fournit “une base vitale pour la poursuite des flux de données entre les deux marchés” et que le gouvernement britannique devrait veiller à ne pas le mettre en danger.

Le chef de la politique commerciale, William Bain, a déclaré L’indépendant: “Les entreprises auraient besoin de voir une évaluation d’impact complète, des détails sur les périodes de transition proposées et des garanties juridiques que tout projet de divergence réglementaire serait proportionnel au maintien de notre relation d’adéquation des données avec l’UE.”

Tout en reconnaissant les reproches des entreprises selon lesquels le RGPD est “trop ​​restrictif”, Lord Kirkhope a déclaré que l’industrie n’avait aucune envie d’ajouter un autre système d’application concurrent.

“Je ne vois pas une situation où si nous voulons faire notre propre truc, nous n’aurions pas à être au moins aussi durs et probablement avec moins de flexibilité que nous n’en avons maintenant”, a-t-il déclaré.

“Dans le climat économique actuel, tout ce qui a réellement un effet négatif sur notre commerce me semble vraiment totalement inacceptable.”

Et il a été soutenu par l’ancien procureur général conservateur Dominic Grieve, qui a exhorté celui de Sunak ou Truss à devenir le prochain Premier ministre à abandonner l’approche de M. Johnson.

“La libre circulation des données est essentielle : pour notre économie, pour notre sécurité nationale et pour les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE”, a déclaré M. Grieve.

« J’exhorte le nouveau gouvernement à changer de trajectoire en mettant le pragmatisme et l’intérêt national au-dessus de l’idéologie. Le rapport de Lord Kirkhope offre une opportunité de travailler en collaboration avec nos partenaires européens, de rétablir la confiance et de prévenir de nouveaux dommages.