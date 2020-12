La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que « des progrès substantiels » avaient été réalisés dans les négociations sur le Brexit après un appel téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, mais a admis que « de grandes différences subsistent » et « les combler sera très difficile ».

Les deux se sont entretenus tôt jeudi soir, leur dernière d’une série de conversations au cours des deux dernières semaines visant à désengorger les pourparlers qui évoluent à un rythme d’escargot depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier.

Au cours de l’appel téléphonique, Johnson « a souligné que les négociations étaient désormais dans une situation grave » et que « le temps était très court » pour parvenir à un accord, selon un porte-parole de Downing Street.

À seulement deux semaines de la fin d’une scission économique potentiellement chaotique, les espoirs avaient grandi ces derniers jours sur les perspectives d’une percée.

Cependant, toutes les personnes concernées savent qu’il ne reste vraiment que très peu de temps pour que les différences restantes disparaissent d’ici le 31 décembre, date à laquelle la période de transition prend officiellement fin.

Le Parlement européen a même lancé un ultimatum de trois jours plus tôt aux négociateurs pour qu’ils concluent un accord commercial s’ils doivent être en mesure de ratifier un accord d’ici la fin de l’année, lorsque le Royaume-Uni quittera le marché unique sans droits de douane et l’union douanière de l’UE. .

Les législateurs européens ont déclaré qu’ils devront avoir les termes de tout accord devant eux d’ici dimanche soir s’ils veulent organiser un rassemblement spécial avant la fin de l’année.

Si un accord venait plus tard, il ne pourrait être ratifié qu’en 2021, car le parlement n’aurait pas assez de temps pour débattre de l’accord avant cela.

« Nous donnons jusqu’à dimanche à Boris Johnson pour prendre une décision », a déclaré Dacian Ciolos, président du groupe Renew Europe au Parlement européen. « L’incertitude qui pèse sur les citoyens et les entreprises en raison des choix britanniques devient intolérable ».

L’un des problèmes qui constitue toujours un obstacle à un accord commercial UE-Royaume-Uni est celui des droits de pêche, selon un communiqué publié sur le compte Twitter de von der Leyen.

« Ce soir, j’ai fait le point avec le Premier ministre britannique Boris Johnson sur les négociations en cours pour un accord de partenariat global entre l’Union européenne et le Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

« Nous avons salué des progrès substantiels sur de nombreuses questions. Cependant, de grandes différences restent à combler, en particulier dans le domaine de la pêche. Il sera très difficile de les combler ».

Suite à l’appel, le Premier ministre britannique a déclaré qu’un Brexit sans accord était « très probable » à moins que la position de l’UE ne change « substantiellement ». Il a également déclaré que la position de l’UE sur la pêche n’était « tout simplement pas raisonnable ».

Dans un communiqué publié par Downing Street à la suite de l’appel, un porte-parole a déclaré: « Il [Johnson] a déclaré que nous mettions tout en œuvre pour répondre aux demandes raisonnables de l’UE sur un pied d’égalité, mais même si l’écart s’était réduit, certains domaines fondamentaux restaient difficiles.

« Concernant la pêche, il a souligné que le Royaume-Uni ne pouvait pas accepter une situation où il serait le seul pays souverain au monde à ne pas pouvoir contrôler l’accès à ses propres eaux pendant une période prolongée et à être confronté à des quotas de pêche qui désavantageaient énormément les siens. industrie.

« La position de l’UE dans ce domaine n’était tout simplement pas raisonnable et s’il y avait un accord, elle devait changer de manière significative ».

Un accord commercial UE-Royaume-Uni garantirait l’absence de tarifs et de quotas sur le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie associés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires sur les services.

Outre l’approbation des eurodéputés, le parlement britannique doit voter sur tout accord sur le Brexit et la pause de Noël ajoute aux complications liées au calendrier.

Les législateurs devraient être en congé de Noël du vendredi au 5 janvier, mais le gouvernement a déclaré qu’ils pouvaient être rappelés avec un préavis de 48 heures pour approuver un accord si celui-ci était conclu.

Bien que les deux parties souffrent économiquement d’un échec à conclure un accord commercial, la plupart des économistes pensent que l’économie britannique en subirait davantage, du moins à court terme, car elle est relativement plus dépendante du commerce avec l’UE que l’inverse.

Les deux parties ont déclaré qu’elles essaieraient d’atténuer l’impact d’un non-accord, mais la plupart des experts pensent que quelles que soient les mesures à court terme mises en place, les perturbations du commerce seront immenses.

« Le Premier ministre a répété qu’il restait peu de temps », a déclaré Downing Street dans son communiqué après l’appel. « Il a déclaré que si aucun accord ne pouvait être conclu, le Royaume-Uni et l’UE se sépareraient en amis, le Royaume-Uni négociant avec l’UE à des conditions de style australien.

L’Australie n’a pas conclu d’accord de libre-échange avec l’UE.

Les négociations commerciales devraient se poursuivre vendredi.