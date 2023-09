Brexit : des milliers de personnes participent à la marche Rejoignez l’UE pour exiger que le pays annule son Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Des milliers de Remainers ont inondé le centre de Londres d’une mer de drapeaux bleus et d’étoiles jaunes alors qu’ils exigeaient que le pays annule le résultat du référendum de 2016 et rejoigne l’UE.

Une grande foule de manifestants pro-européens s’est rassemblée samedi sur la place du Parlement pour la Marche nationale de réadhésion (NRM). L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt et la reine restante Gina Miller se sont unis pour diriger la marche avant de s’adresser au grand rassemblement.

Peter Corr, leader et co-fondateur de NRM, a déclaré qu’il avait décidé d’organiser la marche car il « avait l’impression que tout le monde avait abandonné » la cause.

Les manifestants ont défilé de Hyde Park au palais de Westminster, dans le centre de Londres. (AFP via Getty Images)

Le député européen et ancien négociateur du Brexit Guy Verhofstadt (3e L) et la militante anti-Brexit Gina Miller (2e L) participent à un rassemblement appelant au retour du Royaume-Uni dans l’UE. (AFP via Getty Images)

M. Corr, un chauffeur de camion de Derby, a déclaré : « Le Brexit a été une énorme erreur, nous sommes tous – en particulier la classe ouvrière et les gens les plus pauvres – qui payent pour cela et nous devons faire quelque chose. »

Il a déclaré que 60 % du pays et 80 % des personnes âgées de moins de 25 ans déclarent systématiquement qu’ils rejoindraient l’UE dans les sondages, ajoutant : « Je déteste le racisme et la xénophobie et c’est exactement ce qui constitue une grande partie de cette campagne « Votez pour le congé ». c’était comme pour moi.

Il y a eu des éclairs de confrontation alors que des militants pro-européens ont été chahutés par des manifestants à Londres pour s’opposer à l’expansion d’Ulez par Sadiq Khan et pour s’opposer à l’interdiction prévue par Rishi Sunaq des chiens XL Bully.

Le critique du Brexit, Gareth Kearns, 53 ans, a déclaré qu’un conducteur avait fait un doigt d’honneur à près d’un millier de personnes alors qu’il contournait Hyde Park Corner.

« Un autre gars a crié ‘tu perds ton temps' », a-t-il déclaré à The Independent. « Premièrement, si vous pratiquez la démocratie, ce n’est jamais une perte de temps.

« Deuxièmement, n’avez-vous pas un autre argument contre nous ? Ils ne le peuvent pas. Ils n’ont rien.

Les manifestants ont affirmé que le Brexit avait « brisé » la politique britannique (PENNSYLVANIE)

Une autre manifestante, Madeleina Kay, 29 ans, a déclaré que le pays avait pris une « tournure plus sombre » après le référendum sur le Brexit.

Le lauréat du Jeune Européen de l’année 2018 a déclaré L’indépendant: « J’étais très déçu, je pensais que c’était un autre pays. Mais les seules personnes contre lesquelles je suis en colère, ce sont les politiciens parce qu’ils nous ont menti.

« Ils ont laissé tomber tout le monde et nous pouvons en voir les conséquences maintenant, la crise du coût de la vie et ils nous ont retiré des droits.

« La réadhésion va être une longue campagne, mais les plus jeunes ont voté pour le maintien et tel est l’avenir. »

Anne Iacovazzo faisait partie du groupe pro-UE (Barney Davis/L’Indépendant)

Anne Iacovazzo, 62 ans, est mère de deux enfants nés en France et élevés au Royaume-Uni. Elle est particulièrement préoccupée par l’impact de la pollution et estime que la réglementation serait plus stricte au sein de l’UE.

Elle a déclaré : « La pollution n’est qu’une des raisons pour lesquelles je suis ici, il y en a tant. Je suis marié à un Italien, donc mes enfants ont un passeport italien, mais pas leurs amis.

« Le gouvernement a laissé les compagnies des eaux déverser leurs eaux usées en raison de la crise de la chaîne d’approvisionnement.

« Les règles de l’UE ne le permettraient pas. Nous avons plus de pesticides que nous ne testons pas sur la viande provenant du Brésil. J’ai complètement arrêté de manger de la viande maintenant pour l’éviter.

Eric Stoch a été peint de la tête aux pieds avec de la peinture corporelle bleue pour la marche (Barney Davis)

La foule enthousiaste et colorée a vu un large éventail d’âges, des jeunes aux retraités, avec un petit groupe exécutant un numéro de danse interprétative jusqu’au Parlement.

Eric Stoch, 23 ans, vivant au nord de Londres, peint de la tête aux pieds avec de la peinture bleue pour le corps, a déclaré : « Je pense que tout le monde, jeunes et vieux, peut voir que c’est un désastre.

« Il ne nous reste plus grand chose de démocratie. Sortir dans la rue est l’un des rares phares de la démocratie qui nous restent. »

Cette routine de danse s’est poursuivie tout au long du parcours de la marche (PENNSYLVANIE)

L’eurodéputé Terry Reintke, coprésident du groupe des Verts, a déclaré que « la porte de l’UE serait ouverte » à un éventuel retour du Royaume-Uni.

« Quand je vois des milliers d’Européens dans les rues, cela me donne tellement d’espoir que nous serons à nouveau ensemble », a-t-elle déclaré à la foule. « L’UE est loin d’être parfaite, nous le savons. Nous vivons dans une crise du coût de la vie, nous assistons à une guerre en Ukraine où la situation géopolitique est vraiment difficile. Les Européens sont en difficulté.

« Il est encore plus important que l’UE soit solidaire. Les gens sont clairs : nous voulons que le Royaume-Uni en fasse partie et que le Royaume-Uni rejoigne l’Union européenne.

« Les prochaines étapes sont claires : nous voulons que vous réintégriez le programme Erasmus et que vous souhaitiez des liens commerciaux plus étroits.

«Nous voulons que les collègues du Royaume-Uni soient réélus dans l’UE le plus rapidement possible. Nous sommes toujours avec vous, nous vous aimons et nous voulons que vous reveniez.

La marche a attiré des restes de tous âges (Barney Davis/L’Indépendant)

(PENNSYLVANIE)

Le manifestant Steve Bray, mieux connu sous le nom de « Stop Brexit Man », a appelé à un système de représentation proportionnelle juste et honnête avant de supplier la foule de voter tactiquement pour destituer les conservateurs. Il a confirmé qu’il apporterait son mégaphone à leur conférence à Manchester le mois prochain.

« Nous ne voulons pas du tout assister à la conférence travailliste, mais le Brexit est l’éléphant dans la pièce », a-t-il déclaré à la foule. « Ils sont tous dans le déni. »

Zack Polanski, du Parti Vert, a déclaré au public que « le Brexit a échoué ».

Steve Bray est un ardent critique du Brexit (EPA)

« La crise climatique a été un désastre », a-t-il déclaré. « Mais ce sont surtout les plus pauvres et les plus vulnérables du pays qui sont les plus durement touchés. On leur a menti.

« Nous serons entendus, nous nous lèverons et serons comptés. Notre cause est juste, notre engagement inébranlable.

« Les jeunes savent ce qu’il faut faire, assurons-nous que notre avenir soit en Europe. »

La militante Femi Oluwole a déclaré à la foule que le Brexit avait « brisé » la politique britannique.

« Nos hommes politiques ne sont pas des experts. Boris Johnson a étudié la poésie grecque à l’université », dit-il en riant.

« Nous en avons assez d’être délibérément blessés par nos propres politiciens. Nous pouvons à peine nous permettre de manger, nous ne pouvons pas nous permettre le Brexit.»